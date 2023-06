Rätsel um Biathlon-Star sorgt für Diskussionen

Von: Sascha Mehr

Teilen

In Frankreich gibt es wilde Diskussionen um Biathlon-Star Julia Simon, die erneut im Trainingslager des Weltcupkaders fehlt.

La Féclaz – Derzeit befinden sich die Wintersportler in der Sommerpause, doch die Phase der Erholung und des Urlaubs ist bereits wieder vorbei. In den einzelnen Sportarten hat die Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen, denn im Sommer wird die Grundlage für einen erfolgreichen Winter gelegt. Zahlreiche Übungseinheiten und Trainingslager stehen an, um in die richtige Form bis Saisonstart zu kommen.

Julia Simon Geboren: 9. Oktober 1996 Nationalität: Frankreich Sportart: Biathlon

Rätsel um Biathlon-Star: Simon fehlt im Trainingslager

Im Biathlon ist auch im kommenden Winter wieder mit Frankreich zu rechnen. Im Damenkader ruhen die Hoffnungen vor allem auf Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond und Julia Simon. Ein Duo fehlt bislang aber bei den gemeinsamen Trainingseinheiten und es ist unklar, wann der Nationalkader komplett sein wird, wie die französische Tageszeitung Le Dauphiné Libéré berichtet.

Bei Justine Braisaz-Bouchet war die lange Abwesenheit erwartet worden, die 26-Jährige brachte nämlich Anfang 2023 ihr erstes Kind zur Welt. Trotz des Nachwuchses befindet sich die Biathletin bereits in der individuellen Vorbereitung auf die neue Saison. Offenbar könnte sie im August wieder am Teamtraining teilnehmen, wenn es ins Trainingslager nach Norwegen geht.

Julia Simon © IMAGO/Anders Wiklund/TT

Für Diskussionen sorgt dagegen das Fehlen von Julia Simon. Die Siegerin des Gesamtweltcups der vergangenen Saison ist der große Star im Biathlon-Team Frankreichs und zugleich die größte Hoffnung für die kommenden Jahre. Cheftrainer Trainer Cyril Burdet erlaubte der 26-Jährigen bereits im Frühjahr, dass sie nach der Saison eine längere Erholungszeit bekommt, doch mit dem Verpassen von zwei Trainingslagern rechnete in Frankreich niemand.

Rätsel um Biathlon-Star: Diskussionen um Simon

Zumindest liegt Julia Simon nicht auf der faulen Haut, sondern trainiert individuell und bereitet sich ohne ihre Teamkolleginnen auf den kommenden Winter vor. Die zweimalige Weltmeisterin absolviert ihre Trainingseinheiten derzeit in Beaufortain, einem Tal im Departement Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten Frankreichs. Darüber, wie intensiv die Einheiten sind und wie der Fitnesszustand von Simon ist, kann nur gerätselt werden, wie die Tageszeitung Le Dauphiné Libéré berichtet.

Julia Simon gab 2017 ihr Debüt im Biathlon-Weltcup und hat bislang 16 Weltcupsiege, davon neun in der Staffel, auf ihrem Konto. Neben dem Gewinn des Gesamtweltcups 2022/23 waren die beiden Weltmeistertitel bei den Titelkämpfen 2021 in Pokljuka ihre größten Erfolge. Sie gewann Gold im Mixed-Wettbewerb und in der Verfolgung. Auch in der kommenden Saison gilt sie als eine der Favoritinnen auf den Gesamtweltcupsieg (smr).

Nach einer Saison zum Vergessen will eine andere Biathlon-Olympiasiegerin wieder angreifen. Ihren Platz im Weltcup-Kader hat sie aber nicht sicher.