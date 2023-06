Rätselhafte Krankheit bei Biathlon-Star – „Eine Diagnose ist unmöglich“

Von: Sascha Mehr

Biathlon-Star Elvira Öberg hatte längere Zeit mit einer rätselhaften Krankheit zu kämpfen, fühlt sich aber wieder fit und will angreifen.

Stockholm – Die Zeit der Regeneration und Erholung ist bei den Biathletinnen und Biathleten längst vorbei, obwohl der Weltcupstart noch mehrere Monate entfernt ist. Die einzelnen Akteure befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die kommende Saison und trainieren für den kommenden Winter. Im Sommer werden die Grundlagen gelegt, um die anstehende Saison erfolgreich gestalten zu können.

Elvira Öberg Geboren: 26. Februar 1999 Nationalität: Schweden Sportart: Biathlon

Rätselhafte Krankheit bei Biathlon-Star: Öberg wieder gesund

Eine Athletin, die wieder angreifen will, ist Elvira Öberg. Die Schwedin erlebte eine turbulente vergangene Saison, in der sie zunächst starke Ergebnisse lieferte. Doch ausgerechnet am Höhepunkt, der Weltmeisterschaft, wurde sie von einer rätselhaften Krankheit ausgebremst. Plötzlich war Öberg komplett außer Form und enttäuschte in den Einzelrennen der WM. In der Staffel gab es immerhin die Bronzemedaille, zufriedenstellend war das aber nicht.

„Es ist klar, dass es nicht das Ende war, das ich mir erhofft hatte. Ich habe im April eine Pause eingelegt, um meinem Körper die bestmöglichen Bedingungen für eine gute Erholung zu bieten. Ich denke, dass ich seither gut trainieren kann“, sagte sie im Gespräch mit der schwedischen Boulevardzeitung Expressen.

Elvira Öberg will in der kommenden Saison wieder angreifen. © IMAGO/CARL SANDIN

Um welche Krankheit es sich handelt, die sie dermaßen aus der Bahn geworfen hat, weiß Öberg bis heute nicht. „Ich habe Corona-Tests gemacht, als ich krank war. Die Ergebnisse waren negativ. Aber die Symptome und meine Wahrnehmung, während ich mich erholte und versuchte, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, erinnerten an Post-Covid. Aber wir wissen es nicht genau, es ist unmöglich zu sagen“, erklärte die Biathletin.

Rätselhafte Krankheit bei Biathlon-Star: Öberg will wieder angreifen

Mittlerweile geht es ihr aber deutlich besser und sie befindet sich in der intensiven Vorbereitung auf die neue Saison. „Ich fühle mich gut. Ich denke, ich habe seitdem gut trainiert“, sagte Elvira Öberg selbst und ist hoffnungsvoll, eine gute Platzierung im Gesamtweltcup zu erreichen. In der vergangenen Saison rutschte die 24-Jährige wegen ihrer Krankheit im Gesamtweltcup bis zum Saisonende auf den fünften Platz ab.

Elvira Öberg feierte in ihrer bisherigen Karriere elf Weltcupsiege im Biathlon, davon sieben in Einzelwettbewerben. Die größten Erfolge der 24-Jährigen waren die Goldmedaille in der Staffel und die beiden Silbermedaillen im Sprint und der Verfolgung bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. (smr)