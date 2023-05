Rafael Nadal kündigt Karriereende mit eingebauter Hintertür an

Von: Stefan Schmid

Tennis-Star Rafael Nadal kündigt sein baldiges Karriere-Ende an, auch wenn er einen Rücktritt vom Rücktritt nicht ganz ausschließen will.

Mallorca - Nach dem nächsten Jahr soll Schluss sein mit der Karriere. Das kündigte Rafael Nadal zumindest jetzt auf einer Pressekonferenz an. Schon dieses Jahr stand er kaum auf dem Court, was langanhaltenden Beschwerden am Hüftbeuger zuzuschreiben ist. Auch die nächsten Monate will der Spanier die Konzentration auf seine Regeneration richten, um dann topfit in sein wahrscheinlich letztes Jahr als Tennis-Profi zu gehen.

Rafael Nadal Geboren: 3. Juni 1986 (36 Jahre) in Manacor, Spanien Erfolge: 22 Grand-Slam-Titel im Einzel Spitznamen: Rafa, Stier aus Manacor, King of Clay

Rafael Nadal verkündet Karriereende – Hintertür bleibt offen

„Das nächste Jahr soll mein letztes sein“, sagte der 36-jährige Rafael Nadal am Donnerstag, dem 18. Mai, bei einer Pressekonferenz in seiner Akademie auf Mallorca. Damit wird im kommenden Jahr eine großartige Sportler-Karriere zu Ende gehen. In seiner bisherigen Karriere hat Nadal alleine die French Open 14 Mal gewonnen und feierte insgesamt 22 Grand-Slam-Titel. Nur Novak Djokovic kann die gleiche Anzahl an Titeln bei Grand-Slam-Turnieren vorweisen.

Eine kleine Hintertür für die Möglichkeit des Rücktritts vom Rücktritt lässt sich der Spanier allerdings offen. „Ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil man nie weiß, was passiert. Aber mein Ziel ist es, im kommenden Jahr noch einmal alle Turniere zu genießen, die mir etwas bedeutet haben.“

Rafael Nadal wird seine Tennis-Karriere 2024 beenden. © IMAGO/Peter Dovgan

Erstmals seit 19 Jahren: French Open in diesem Jahr ohne Rafael Nadal

Im Zuge seiner Erklärung ob des Karriereendes verkündete Nadal auch, dass er an der diesjährigen French Open nicht teilnehmen wird. Damit wird der Rekordsieger des Klassikers das erste Mal seit 19 Jahren nicht im Stade Roland Garros antreten. Grund dafür sind anhaltende Schmerzen im Hüftbeuger. „Ich habe jeden Moment gearbeitet. Es ist unmöglich, das erste Mal seit vielen Jahren“, gab der 36-Jährige im Laufe der Presserunde bekannt.

Nadal habe nicht vor, „in den nächsten Monate zu spielen“ und wolle sich vollkommen darauf konzentrieren, wieder vollständig fit zu werden. Möglicherweise werde er sogar bis nach den US Open im September warten, bis er auf einen Wettkampf-Court zurückkehrt. Dafür solle nächstes Jahr die große Abschiedstournee folgen – gerne auch einschließlich Olympia 2024 in Paris. (dpa/sch)