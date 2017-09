Real Madrid unterliegt daheim Betis Sevilla 0:1

© Enrique de la Fuente/Shot for pr

Cristiano Ronaldo (M) scheitert mit einem Hackentrick an der Abwehr von Betis Sevilla. Foto: Enrique de la Fuente

Madrid (dpa) - Auch beim Comeback von Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft eine weitere herbe Enttäuschung erlebt.

Der Titelverteidiger mit Weltmeister Toni Kroos musste sich am Mittwochabend zu Hause Real Betis Sevilla dank eines Treffers in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 0:1 geschlagen geben. Antonio Sanabria erzielte den einzigen Treffer der Partie (90.+4). Real Madrid liegt mit acht Punkten nur auf Platz sieben. Der FC Barcelona führt die Tabelle der Primera División nach fünf Spieltagen mit 15 Punkten souverän an. Barça hatte tags zuvor auch dank vier Toren von Lionel Messi 6:1 gegen SC Eibar gewonnen.

Ronaldo kehrte am Mittwochabend nach seiner Fünf-Spiele-Sperre wegen eines Schubsers gegen den Schiedsrichter im Supercup-Finale gegen Barcelona zurück, blieb insgesamt aber blass.

