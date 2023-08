Eiterfelder Fußballer müssen wieder 100 Prozent geben

Hartnäckig wollen Robin Sorg (in Blau) und die SG Eiterfeld auch im nächsten Spiel in Sandershausen sein. © Friedhelm Eyert

Mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Sandershausen im Landkreis Kassel geht es am Sonntag (15 Uhr) für Aufsteiger SG Eiterfeld/Leimbach in der Fußball-Verbandsliga weiter.

Eiterfeld – Groß war der Jubel bei den Fußballern der SG Eiterfeld/Leimbach am vergangenen Samstag nach dem deutlichen 6:0-Erfolg gegen Sand. Dementsprechend zuversichtlich treten die Eiterfelder die Fahrt zur TSG Sandershausen an.

Die Form

Eiterfeld ist gut in die Saison gekommen. Der Niederlage gegen Eichenzell (0:3) zum Auftakt folgten der Überraschungserfolg beim Titelkandidaten CSC 03 (1:0) und zuletzt der Kantersieg gegen Sand (6:0). Sechs Punkte nach drei Spielen können sich sehen lassen. Gegen Sand präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Florian Roth konzentriert, kompakt und brandgefährlich in der Offensive. „Die beiden letzten Auftritte haben uns Selbstvertrauen gegeben. Aber wir brauchen Woche für Woche diese 100 Prozent plus x, um in der Verbandsliga zu punkten“, sagt Roth.

Die Erwartungen

Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Warum also als Neuling nicht auch beim nächsten Gegner Sandershausen punkten? Die Niestetaler haben bislang einmal gewonnen, unentschieden gespielt und zuletzt mit 2:3 bei der U23 von Barockstadt verloren. „Es ist eine gute Verbandsliga-Mannschaft mit viel Geschwindigkeit und zwei, drei exzellenten Fußballern“, weiß Roth und erinnert sich daran, in der vergangenen Saison mit der U23 von Barockstadt zweimal große Probleme gegen die Nordhessen gehabt zu haben. „Ich kenne die Liga und weiß, wie schnelllebig der Fußball ist. Wir tun gut daran, auf dem Boden zu bleiben“, mahnt Roth.

Und was sagt Sandershausens Spielertrainer Dennis Schanze? „Ich kenne die Mannschaft nicht, wenngleich ein 1:0-Erfolg gegen den CSC 03 und zuletzt ein 6:0-Kantersieg gegen Sand schon mal eine Hausnummer sind. Aber wir spielen zuhause und wenn wir schnell unseren Rhythmus finden, wird es schon schwer, uns zu schlagen.“

Das Personal

Der Eiterfelder Kader füllt sich weiter. Kevin Preis saß gegen Sand schon auf der Bank und spielte am Sonntag in der Reserve. Daniel Mertens und Jim Pomnitz sind zurück aus dem Urlaub. (Sascha Herrmann)