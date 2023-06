108 Sonnengrüße zum Auftakt: Die Königsdisziplin gemeistert

Von: Lea-Sophie Mollus

Motiviert: Die Yogalehrerinnen Pamela Kröhl (links) und Claudia Grünert leiteten die 108 Sonnengrüße an. © Fischer, Andreas

Nun ist es endlich soweit: Die HNA-Yogasommer-Saison hat begonnen. Am Sonntag fiel auf der Kasseler Hessenkampfbahn der Startschuss für die siebte Auflage unserer Aktion.

Kassel – Sonntag, 9 Uhr, Hessenkampfbahn. Die Sonne strahlt, hat richtig Kraft. Obwohl die Wetterapp angenehme 20 Grad anzeigt, fühlt es sich deutlich wärmer an. So langsam trudeln auch die ersten Yogis ein, platzieren ihre bunten Matten auf der grünen Wiese und warten gespannt, bis es um 9.30 Uhr endlich losgeht mit der siebten Auflage des HNA-Yogasommers.

Auch Kalli ist dabei. Die Border-Collie/Australian-Shepherd-Hündin liegt auf der Matte von Frauchen Susanne Regier. „Sie ist immer hochinteressiert, wenn dann alle herumhampeln“, sagt die 63 Jahre alte Hundemama aus Vellmar. Sie selbst hat schon einige Yoga-Erfahrungen, ist aber trotzdem gespannt, ob sie es hinbekommt, sagt sie. Schließlich steht zum Auftakt etwas Besonderes auf dem Plan: 108 Sonnengrüße wollen gemeinsam absolviert werden.

Die Ruhe vor dem Sturm: Susanne Regier hat mit Kalli den beim Auftakt einzigen Yoga-Hund dabei. © Fischer, Andreas

„Es ist machbar, wird aber sicher sehr anstrengend“, prophezeit Jörg Bernhold, der „zum Warmwerden“, wie er sagt, mit dem Fahrrad aus Elgershausen nach Kassel gekommen ist – sportlich also. „Ja, ich mache viel Sport, Radfahren und Golfen, zum Beispiel. Aber Yoga ist komplett neu“, sagt der 55-Jährige.

Dann geht’s los. Die Stimme von Yogalehrerin Claudia Grünert (Kassel.Yoga), die gemeinsam mit Pamela Kröhl (Barfußtempel) durch die Stunde führt, schallt aus den Lautsprechern. In beruhigendem Ton führt sie den Hauptakteur – den Sonnengruß – in drei verschiedenen Intensitäten vor. So kann jeder so viel machen, wie er kann.

Vom Rad auf die Matte: Jörg Bernhold. © Fischer, Andreas

Und dann: „Ooooom.“ Vom Band läuft jetzt ein Harmonium in Sanskrit, der heiligen Sprache des Yoga, das den Atemrhythmus vorgibt. Grünert übersetzt und sagt die verschiedenen Positionen – Asanas – an. „Mit jedem Atemzug lenkst du die Energie zu deiner inneren Sonne. Namasté: Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir.“

Die rund 250 Yogis hören aufmerksam zu, sind ganz bei sich und folgen Grünerts und Kröhls Bewegungen. Nach ein paar Runden werden die ersten Pausen gemacht – mal auf der Matte liegend, mal im Schneidersitz, mal in der Namasté-Position. Und das ist richtig und wichtig – niemand soll sich unter Druck setzen. „In so einer großen Gruppe zieht man sich gegenseitig mit, aber da muss man aufpassen“, sagt Carola Noske vom Kassel.Yoga-Team. Vor allem bei dem Wetter fühlen sich die angezeigten 20 doch inzwischen wie 30 Grad an. Einige wenige retten sich in den spärlich vorhandenen Schatten.

Herabschauender Hund: Rund 250 Yogis waren beim Auftakt des HNA-Yogasommers auf der Hessenkampfbahn dabei. © Andreas Fischer

„Hälfte geschafft“, motiviert Grünert. Jubel bei den Yogis. Hitze und 54 absolvierte Sonnengrüße machen sich langsam bemerkbar. Der Schweiß läuft, die Pausen nehmen zu. Eine halbe Stunde später ist es vollbracht, die Erleichterung bei allen spürbar. „Das war wirklich besonders, die Königsdisziplin im Yoga“, sagt Grünert verschwitzt, aber augenscheinlich noch ziemlich fit. „Es war auch ein bisschen magisch“, findet Kröhl: „Gerade mit so vielen Menschen.“ Neu war es für die Yogalehrerin nicht, 108 Sonnengrüße nacheinander zu machen. „Aber es ist immer wieder eine Herausforderung.“

Das war es offensichtlich auch für den Großteil der Teilnehmer. Und trotzdem: Alle verabschieden sich mit einem Lächeln. Nach so vielen Grüßen kann der Sonne jetzt ja nichts mehr im Wege stehen.

Neun Wochen Yoga An 16 Standorten machen wir bis zum 20. August mit Ihnen in Nordhessen und Südniedersachsen Yoga unter freiem Himmel. Weiter geht es schon heute (19.6.) um 18.30 Uhr im Park Schönfeld.

Alle Infos zum HNA-Yogasommer gibt es auf unserer Yogasommer-Themenseite, bei Facebook und bei Instagram.

