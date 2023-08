Grasbahnrennen: 12 Teams fahren um den EM-Titel

Markus Brandhofer und Sandra Mollema (vorn) sind auch diesmal in Hersfeld am Start. © Hartmut Wenzel

Um den EM-Titel der Seitenwagen-Gespanne geht es am Samstag, 12. August, beim Flutlicht-Grasbahnrennen des MSC Bad Hersfeld. Um 19.30 Uhr beginnen die Wettbewerbe auf der Anlage vorm Laufholz.

Bad Hersfeld – Vor dem Grasbahnrennen in Bad Hersfeld, dem mittlerweile 17. Rennen unter Flutlicht, haben wir einige interessante Zahlen aufgegriffen.

0 Bremsen haben die Maschinen der Motorsportler. Das macht den Grasbahn-Rennsport so attraktiv und rasant. Die Fahrer und Beifahrer riskieren buchstäblich Kopf und Kragen, wenn sie mit ihren Maschinen mit Vollgas aus den Kurven flitzen.

2 Jahre Corona-Pause in 2020 und 2021 musste der MSC durchleiden. Im vergangenen Jahr war man dann Ausrichter des EM-Semifinales der Gespanne.

3 Wettbewerbe gibt es am Samstag: Die nationale und internationale Soloklasse, sowie das EM-Finale der besten Seitenwagen-Gespanne. Die Trainingsläufe beginnen um 13.30 Uhr.

5 Fahrer starten am Samstag für Gastgeber MSC Bad Hersfeld. In der Internationalen Soloklasse sind das der Däne Jacob Bukhave, Marcel Dachs und Jörg Tebbe. In der B-Soloklasse ist der Heringer Henrik Todt dabei. Um den EM-Titel der Gespanne fahren Marco Hundsrucker/Florian Niedermeier mit.

12 Fahrer starten jeweils in den beiden Soloklassen. Und zwölf Gespanne kämpfen um den EM-Titel.

16 Flutlichtrennen haben in Hersfeld bislang stattgefunden. Einige musste allerdings wegen starker Regenfälle abgebrochen werden oder fielen sogar gänzlich dem Wetter zum Opfer.

26 Grad und damit angenehm warme Temperaturen sagt der Wetterdienst für Samstag voraus. Und das Beste: Es soll trocken bleiben.

91 Kilometer/Stunde war eine der Höchstgeschwindigkeiten in der Internationalen Soloklasse beim Hersfelder Flutlichtrennen 2022.

100 Mitglieder zählt der MSC laut eigener Angabe auf seiner Internetseite msc-bad-hersfeld.de

500 Meter beträgt die Bahnlänge in Bad Hersfeld. Zwei Geraden und zwei lang gezogene Kurven kennzeichnen das Oval unterhalb des Johannesbergs.

1952 ist das Gründungsjahr des MSC Bad Hersfeld. Seitdem richtet der Verein jährlich Veranstaltungen aus. Neben dem Grasbahnrennen sind das die traditionellen Mückenstürmer Classics und der Moped-Marathon.

2000 Motorsportfans wollten das letzte Flutlichtrennen im August 2022 sehen. Wenn der MSC einlädt, kommen die Besucher in Scharen. Das dürfte auch am Samstagabend nicht anders sein. (Sascha Herrmann)