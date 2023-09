150 Einwohner – und fünf Tischtennis-Teams in Beenhausen

Starkes Schülerteam: Um den Nachwuchs macht sich die SG Beenhausen momentan keine Sorgen. © Privat

150 Einwohner, rund 100 Mitglieder im Verein, fünf Mannschaften – Ludwigsau, die flächenmäßig größte Gemeinde in Hessen, hat im Tischtennis mit der SG Beenhausen sportlich einiges zu bieten.

Ludwigsau - 1977 haben sich die Beenhäuser gegründet, bis 2007 gab es Nachwuchsarbeit – sprich: eine eigene Jugendabteilung im Tischtennis. 2015 tauchten ersten Probleme auf. „Wir haben mit Müh’ und Not gerade einmal drei Seniorenteams stellen können“, erzählt Manuel Brand, Beisitzer in der Abteilung des Vereins, der neben Tischtennis noch Damengymnastik anbietet. Überdies war mit Maxi Rhein einer der besten Einzelspieler Richtung Richelsdorf abgewandert.

Doch mit einem verjüngten Vorstand ging es auf einmal wieder aufwärts. Zugute kamen dem Verein insbesondere die Projekttage in der Friedloser Grundschule für Schüler des dritten und vierten Schuljahres. Selina Schmidt und Nele Mark, die heute in Niestetal im Kreis Kassel höherklassig spielt, fuhren die ersten Erfolge für die Beenhäuser ein. Erfolge auf Hessenebene und sogar bei den Deutschen Meisterschaften stellten sich ein.

Durch die Jugendarbeit wurde das Interesse auch bei den Erwachsenen geweckt. Die Trainingsbeteiligung kann sich sehen lassen. „Auf einmal zeigten die Eltern, die ansonsten ihre Kinder immer in die Besengrundhalle nach Tann zum Training gefahren haben, große Freude daran, selbst zu spielen“, sagt Brand. Es sei ein Stück harte Arbeit gewesen. „aber es hat sich gelohnt.“ Und überdies: Im „Besengrund“ zwischen Rohrbach bis zu den Alheimer Randgemeinden fehlt das Sportangebot.

In Beenhausen tat sich auch eine Marktlücke auf. Das Ergebnis: In dieser Serie sind es vier Seniorensechserteams, die für die Serie gemeldet sind. Die erste Mannschaft spielt in der Kreisliga, die zweite, dritte und vierte jeweils in der Kreisklasse. Das Schülerteam tritt ebenfalls in der Kreisliga an. Trainings ist immer donnerstags ab 18 Uhr. Wer Lust hat mitzuspielen, ist stets herzlich willkommen. www.SG-Beenhausen.de