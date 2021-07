22. Bad Hersfelder Lollslauf wieder mit Mannschaftsläufen

+ © Steffen Sennewald Start und Ziel beim Bad Hersfelder Lollslauf ist wieder im Kurpark. © Steffen Sennewald

Zwei Wettkampfwochenenden, mehr als 2000 Startplätze und eine Rückkehr der beliebten Mannschaftsläufe: So sieht die Planung für den Bad Hersfelder Lollslauf aus, der im Oktober bereits zum 22. Mal ausgetragen wird. Weil auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie noch kein „normales“ Event möglich ist, hat das Orga-Team des SC Neuenstein erneut ein spezielles Konzept entwickelt:

Die Läufe finden an den ersten beiden Wochenenden im Oktober statt, es darf in Kleingruppen gestartet werden und die Anmeldung ist bereits ab Donnerstag möglich. Alle Details und weitere Informationen lesen Sie in unserer gedruckten Ausgabe in der Mittwochausgabe.