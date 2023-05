5000 Sportschützen mischen mit: Start der Hessenmeisterschaften

Von: Björn Mahr

Kann Olympia-Erfahrung vorweisen: der hessische Top-Sportschütze Oliver Geis. © Imago Images/Aleksandar Djorovic

Fragen und Antworten vor Beginn der Hessenmeisterschaften der Sportschützen.

Nordhessens Sportschützen freuen sich auf ereignisreiche Wochen. Von heute bis zum 16. Juli stehen die Landesmeisterschaften auf dem Programm – dazu Fragen und Antworten.

Wie viele Teilnehmer erwartet der hessische Verband HSV?

Pandemiebedingt übten sich Hessens Schützen bei den Titelkämpfen vor einem Jahr noch in Zurückhaltung. Jetzt rechnet der Verband mit insgesamt 5000 Startern. „Die Teilnehmerzahl ist auf dem Weg in den Normalbereich“, sagt Lutz Berger, der beim HSV für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Bei den anstehenden Wettbewerben brauchen nun keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen mehr getroffen zu werden. Es ist fest damit zu rechnen, dass sich die hessische Schützenpräsidentin Tanja Frank vom SSV Baunatal in den nächsten Wochen bei der einen oder anderen Veranstaltung einen Überblick über das Leistungsniveau verschaffen wird.

Tanja Frank, HSV-Präsidentin © Hessischer Schützenverband

Wo werden die Wettbewerbe stattfinden?

Etliche Entscheidungen fallen im Landesleistungszentrum in Frankfurt. Allerdings geht es in einigen der insgesamt 50 Disziplinen auch in anderen Städten um Edelmetall. Die Bogen-Hessenmeisterschaft im Freien findet am 15. und 16. Juli im nordhessischen Korbach statt.

Mischen einige international bekannte Schützen mit?

Zu den bekanntesten Teilnehmern zählt die gebürtige Gelnhäuserin Doreen Vennekamp (SV Hubertus Hüttengesäß), die bei den Olympischen Spielen in Tokio nur knapp eine Medaille verpasst hatte. Olympia-Erfahrung kann ebenfalls der Bad Camberger Oliver Geis vom SV Kriftel vorweisen, der auch schon für den SV Verna-Allendorf einige Erfolge feierte. Ebenfalls zu den Top-Leuten ist der 31 Jahre alte Schnellfeuerpistolenschütze Aaron Sauter (Oberzent, SV Falken-Gesäß) zu zählen, der Anfang des Monats beim Grand Prix in Pilsen als Zweiter überzeugte.

Frank Schlesiger, SSV Oberzwehren © Privat

Wann werden die ersten Titelträger ermittelt?

Bereits an diesem Wochenende wird es für die Vorderladerschützen ernst. Die Wettkämpfe werden in Darmstadt und in Fürth im Odenwald ausgetragen. Mit dabei sind auch 30 nordhessische Schützen. Zum Beispiel ist das Team des SV Immichenhain mit Ex-Weltmeister Johannes Dippel in den Disziplinen Perkussions-Frei- und Perkussions-Dienstgewehr am Start. Einiges zuzutrauen ist in den Disziplinen Perkussions-Pistole, Perkussions-Revolver und Steinschloss-Pistole der Mannschaft SV Gudensberg sowie dem SSV Oberzwehren um den starken Frank Schlesiger.

Worum geht es bei den Hessenmeisterschaften?

Zuerst natürlich um Medaillen und gute Platzierungen. Mit einem erfolgreichen Abschneiden können sich die Teilnehmer aber auch für Deutsche Meisterschaften qualifizieren. Die Vorderlader-DM wird Ende Juli teilweise in Hannover, teilweise in Wiesbaden ausgetragen. Ein Großteil der Titel wird bei den traditionellen nationalen Titelkämpfen auf der Anlage in München-Hochbrück vergeben, die in diesem Jahr vom 17. bis 27. August stattfinden werden. (Björn Mahr)