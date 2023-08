Abschied vom siebten HNA-Yogasommer 2023

Von: Frank Ziemke

Ein letztes Mal in der Karlsaue: Am Freitag um 18.30 Uhr endet der Yogasammer mit einer Stunde des Teams vom Barfußtempel. © Pia MalMus

Und plötzlich sind sie schon vorbei. Neun Wochen Yogasommer gehen am Freitag in der Karlsaue zu Ende. Am Standort Baunatal wird zudem am Abend als Sonderaktion noch einmal Mondscheinyoga angeboten.

Kassel – Weil es in diesem Jahr keinen Abschluss auf der Hessenkampfbahn gibt, soll der Termin am Freitag um 18.30 Uhr am Birkenrondell in der Karlsaue der gemeinsame Abschied von einem Yogasommer werden, der etwas unter Unwettern, Regen, Absagen und Ortswechseln zu leiden hatte – und trotzdem einmal mehr etwas sehr Besonderes war. Bei gutem Wetter kamen teilweise bis zu 300 Teilnehmer zu den Yogastunden. Montags wurden sie vom Team von Kassel.Yoga um Claudia Grünert geleitet.

Kein Problem war es auch, dass bei drei Stunden der Standort gewechselt werden musste – einmal sehr kurzfristig. Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel stellte dafür seinen Trainingsplatz zur Verfügung. Und siehe da: Auch das passte. Der Fußballplatz wurde von den Teilnehmern richtig gut angenommen.

Als großer Schatten lag aber der Tod von Lars Tabert über diesem Sommer. Der Leiter des Barfußtempel war am 11. Juli überraschend gestorben. Tabert war neben Claudia Grünert schon bei der ersten Auflage des Yogasommers dabei und seitdem mit seinem dynamischen Yoga Anlaufstelle in der Karlsaue. Am Freitag wird das Team des Barfußtempels die letzte Stunde gemeinsam als Erinnerung an Lars Tabert gestalten. Die Einheit leitet Jutta Pauksch.

Das Mondscheinyoga in Baunatal beginnt um 21 Uhr auf der Wiese hinter der KSV-Sportwelt.