Nachspielzeit: Abschiede, Rennstaub und DAS Duell

In dieser Wochenend-Kolumne geht es um Meister, Motocross in Meckbach und Trainer-Abschiede

Sie haben der Fußball-Gruppenliga ihren Stempel aufgedrückt: Meister SG Eiterfeld/Leimbach hat sich nach dem in der Vorsaison knapp verspielten Aufstieg diesmal nicht aufhalten lassen. Und der ESV Hönebach belegt nach überragender Vorrunde noch immer Platz vier.

Was den beiden Klubs noch gemeinsam ist: Kurz vor Saisonende steht der Abschied ihrer (Erfolgs-)trainer fest. Während Eiterfelds Ante Markesic nach Unstimmigkeiten mit dem Vorstand unmittelbar aufhörte, trennt sich Hönebach von Coach Tino Jäger zum Saisonende. Was genau das abrupte Ende der Zusammenarbeit verursacht hat, darüber schweigen beide Seiten bis jetzt. Das befeuert Spekulationen und Gerüchte, die beide Seiten nicht verdient haben. Denn Jägers Zeit in Hönebach mit zwei Aufstiegen und dem Behaupten inmitten finanziell weit stärkerer Klubs ist vor allem eines: eine Erfolgsgeschichte aller Beteiligten.

Meine beiden Kollegen, die am vergangenen Wochenende in Meckbach waren, sprechen verklärt vom Rennstaub, der sich wie Patina über alles lege. Dies sei das besondere Flair der Motocross-Wettbewerbe, die der örtliche Motorsportclub wieder einmal auf die Beine stellte. 1000 Besuche wurden an zwei Tagen auf dem Gelände gezählt, und es gab spektakulären Sport zu sehen. Es sind Veranstaltungen wie diese, die immer wieder begeistern. Auch wenn viele Besucher, wie mein Kollege, erstmal mit dem Auto in die Waschanlage mussten.

Gerät eine deutsche Stadt am Samstag, so zwischen viertel nach fünf und halb sechs, außer Rand und Band und feiert anschließend bis zum Umfallen? Oder wird doch wieder Bayern München Deutscher Fußballmeister? Liebe Bayern-Anhänger, vergebt uns die etwas provozierenden Fragen. Aber nach einem Jahrzehnt derartiger Dominanz, in dem Deutschlands wichtigster Fußballtitel im Dauer-Abo und gefühlt kurz nach Ostern an die Isar ging, haben für die Münchner untypische Aussetzer und daraufhin ein allerdings in solchen Lagen durchaus typisches Theater der Konkurrenz eine seltene Chance eingeräumt. Dortmund (ja, diese Stadt haben wir weiter oben gemeint) kann das nutzen. Wenn beim BVB die Nerven halten. Spannend wird nicht nur der Samstag, sondern auch die nahe Zukunft: Werden die Bayern wie vor einem Jahrzehnt so mächtig investieren, dass der Konkurrenz künftig wieder nur das Fernglas bleibt?

