Abstieg, Aufstieg und ein Aufreger

Sascha Herrmann © LUDGER KONOPKA

Am Samstagabend endet eine Ära. Das Nachbarschaftsduell in Hünfeld wird für die Handballer des TV Hersfeld zunächst einmal das letzte Landesliga-Spiel sein.

Bad Hersfeld - Mehr als 15 Jahre haben die Hersfelder erfolgreich in dieser Liga gespielt – und waren zwischenzeitlich sogar zwei Jahre in der Oberliga vertreten. Nach dem drittletzten Platz in der vergangenen Saison folgt nun also der Abstieg in die Bezirksoberliga. Beim TVH würde man gut daran tun, die vergangenen beiden Spielzeiten knallhart und vor allem ehrlich – ohne Vereinsbrille – zu analysieren.

Bleibt die Mannschaft größtenteils zusammen? Wird der hochkarätige Rückkehrer Fynn Reinhardt auch in der Bezirksoberliga auflaufen? Steht Trainer Dragos Negovan in der nächsten Saison zur Verfügung? Der Abstieg wirft einige Fragen auf. Vielleicht bekommen wir schon bald positive Antworten darauf.

Immer weiter nach oben geht es für Hersfelds wohl talentierteste Handballerin: Hannah Berk. Die 19-Jährige wechselt nach dieser Saison vom Drittligisten Germania Fulda zu einem Bundesligisten. Und es würde nicht verwundern, wenn die Spur zu den Bad Wildungen Vipers führen würde. 2020 war die Linkshänderin mit Erwachsenen-Spielrecht vom TVH nach Fritzlar gekommen. Dort hat sie sich zu einer Leistungsträgerin entwickelt und war in dieser Saison eine der treffsichersten Rechtsaußen der Liga. Sind das nicht großartige Nachrichten?

Um den Champions Cup – vergleichbar mit der Champions League – geht es an diesem Wochenende für den erfolgreichen Rollstuhl-Basketballer Jens Albrecht aus Bebra. Der 31-jährige Wahl-Erfurter will sich mit den Thuringia Bulls als Deutscher Meister im niederländischen Nijmegen zur besten Mannschaft Europas krönen.

Wie immer werden Albrechts Eltern ihren Sohn, der mit offenem Rücken geboren wurde, vor Ort als Fans unterstützen. Und auch Cocker Spaniel Elmo wird wieder dabei sein, wie man hört – und sicher kräftig die Pfoten drücken.

Der Fußball verzweifelt an der Handspiel-Regel. Selbst Uefa-Chef Aleksander Ceferin ist verwirrt. „Ich verstehe die aktuellen Regeln überhaupt nicht“, sagte er kürzlich in einem Interview. Und ist damit schon lange nicht mehr allein. Mit einem Beirat aus ehemaligen Startrainern und Nationalspielern wie unter anderem Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm, will die Uefa versuchen, das Dilemma in den Griff zu bekommen.

Jüngstes Beispiel: Beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Frankfurt bekommt Eintracht-Spieler Buta in der Nachspielzeit im Strafraum den Ball an den Arm. Schiedsrichter Schlager entscheidet nach Ansicht der Videobilder nicht auf Elfmeter. Frankfurt jubelt, Stuttgart ärgert sich. Schätzungsweise 50 Prozent (oder mehr?) der Schiris hätten hier vermutlich anders entschieden. Und genau da liegt das Problem. (Sascha Herrmann)

