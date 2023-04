Nachspielzeit: Abstiegsangst, Trainerwechsel, FC Hollywood

+ © Thomas Walger Rainer Henkel © Thomas Walger

In dieser Wochenend-Kolumne geht es um den Klassenkampf der Handballer, einen unerwarteten Trainerwechsel und um das neue Theater beim „FC Hollywood“.

Drei Spieltage vor Schluss reihen sich der TV Hersfeld (14 Punkte), der Eschweger TSV (13) und die TG Rotenburg nahe des Abgrunds auf. Zwei von ihnen dürfte es wohl erwischen. Überdies treffen Eschwege und Hersfeld am Samstag aufeinander; die Rotenburger haben ebenfalls in Hünfeld ein halbes Derby. Dorthin muss der TVH am letzten Spieltag reisen. Wer auch immer nun Kraft- und Nervenreserven am erfolgreichsten ausspielt - fest steht, dass für Rotenburg wie für Hersfeld im Abstiegsfall nach jahrelanger Ligazugehörigkeit ein mächtiger Umbruch bevorstünde und obendrein die Reserveteams, die schon in der Bezirksoberliga spielen, ebenfalls zum Abstieg verurteilen wären. Wollen kann das niemand.

Florian Roth übernimmt die SG Eiterfeld/Leimbach in der kommenden Saison, das war bereits bekannt. Tabellenstand und aktuelle Form machen es wahrscheinlich, dass sein noch amtierender Vorgänger Ante Markesic ihm einen Fußball-Verbandsligisten übergibt.

Jetzt wurde bekannt, wohin es Markesic zieht: Er wird künftig beim 1. FC Schwalmstadt in der Kasseler Gruppenliga an der Seitenlinie stehen. Damit kehrt er in die Region zurück, in der er mit dem SC Neukirchen einst große Erfolge feierte. Die besten Wünsche der hiesigen Kicker begleiten ihn.

Willkommen zurück, FC Hollywood! Was derzeit beim FC Bayern München geschieht, kann niemandem gefallen, der Deutschlands erfolgreichstem Fußballverein die Daumen drückt. Unter denen hingegen, die mit „Mia san mia“ etwas weniger anfangen können, macht sich zunehmend Schadenfreude breit. Denn der Trainer-Blitztausch von Nagelsmann zu Tuchel erweist sich zumindest kurzfristig als Rohrkrepierer. Pokal-Aus gegen Freiburg, Champions-League-Aus gegen Manchester City - die Meisterschaft ist der einzige Titel, der noch erreichbar ist. Und während das für die Führungsriege an der Säbener Straße anscheinend ein Horrorszenario ist, denken sich Millionen Fans anderer Vereine: Deren Probleme möchte ich haben!

Von Rainer Henkel