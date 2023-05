TTC Weißenhasel: Achterbahnfahrt zum Meistertitel

Tischtennis

+ © TTC Weißenhasel/nh Das Bezirksklasse-Meisterteam des TSV Weißenhasel: Hans-Georg Landgrebe (von links), Jan-Christoph Schade, Frank Zuber, Niclas Reimuth, Mario Rossa und Jörg Reimuth. © TTC Weißenhasel/nh

Nach einer Saison, die für den TSV Jahn 1909 Weißenhasel gefühlt wie eine Achterbahnfahrt verlief, feierte das Team um Mannschaftsführer Jan-Christoph Schade überraschend den Meistertitel in der Tischtennis-Bezirksklasse und machte damit den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt.

Weißenhasel – Beim TSV selbst hatte mit diesem Erfolg im Vorfeld niemand gerechnet, da von der Stamm-Sechs die Hälfte verletzt in die Serie ging. Deshalb verlief der Saisonstart auch holprig. Nach den ersten sechs Spielen standen zwar drei Siege auf dem Konto der Weißenhaseler, doch bekam man zwei kampflos zugesprochen – sowohl der TTC Lax Bad Hersfeld III als auch der TTC Richelsdorf II traten im Nentershäuser Ortsteil nicht an.

Erst nach dem 9:4-Erfolg gegen Sorga Mitte November fand der TSV in die Spur, dann aber richtig. Die jüngeren Spieler Niclas Reimuth und Jan-Christoph Schade waren in den entscheidenden Spielen in Topform. So ging das Team, das bis auf Allroundsportler Mario Rossa aus einheimischen Spielern besteht, im Laufe der Spielzeit nur noch ein einziges Mal leer aus – zum Rückrundenauftakt beim 6:9 in Rhina. Am Ende stand so für den TSV eine äußert positive Bilanz mit elf Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche.

Einen entscheidenden Beitrag dazu leistete der erfahrene Hans-Georg Landgrebe, der 25 seiner 29 Einzel siegreich gestaltete und auch im Doppel mit Schade (13:1) am erfolgreichsten war. Die Seele der Weißenhaseler Tischtennisabteilung ist aber Frank Zuber, auf den man sich laut Landgrebe sowohl als Spieler als auch als Abteilungsleiter und Jugendtrainer immer verlassen könne.

Die Weißenhaseler freuen sich nun auf eine Derby-Neuauflage gegen die Verbandsliga-Reserve von Weiterode, die Duelle mit den beiden Eschweger Vereinen und auf das Wiedersehen mit Ex-Kollege Klaus Landgrebe, der den Aufstieg mit Wichmannshausen schaffte. Zudem gehen sie optimistisch in die neue Klasse. „Wenn alle fit sind und wir weiterhin gut trainieren, ist der Klassenerhalt zu schaffen“, so Schade. red/akr