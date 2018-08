Achtung: Am Freitag kein Yoga in Kassel - Dafür gibt's eine Abschlussveranstaltung

Kassel. Wir haben eine schlechte und eine gute Nachricht: Am Freitag muss die Yogastunde in Kassel ausfallen. Dafür gibt es zum Abschluss des Yogasommers 2018 eine Stunde mehr als geplant.

Wegen des Zissels kann die Stunde mit Lars Tabert am Freitag, 3. August, ab 18.30 Uhr im Restaurantzirkel in der Karlsaue nicht stattfinden. In den Park Schönfeld können wir nicht ausweichen, weil dort eine Aufführung des Brüder-Grimm-Festivals stattfindet. In der Tennishalle an der Menzelstraße, die uns der TC 31 für Regentage zur Verfügung stellt, ist es bei angekündigten 34 Grad zu warm.

Als Entschädigung lassen wir den Yogasommer nicht - wie ursprünglich geplant - am Freitag, 10. August, enden, sondern verlängern um eine Abschlussveranstaltung: Am 12. August treffen wir uns um 9.30 Uhr auf der Hessenkampfbahn in Kassel, um noch einmal mit Hunderten Yogis unter freiem Himmel Yoga zu machen.

Auf die Veranstaltung freuen wir uns besonders, da sowohl der Auftakt in diesem Jahr - immerhin legendär - ins Wasser gefallen ist als auch die Abschlussveranstaltung 2017.

Rubriklistenbild: © Marie Klement