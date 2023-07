Florian roth: „Als Aufsteiger demütig sein“

Die Trainer und ihre Neuen: Stehend von links: Athletiktrainer Allan Eder, Physiotherapeutin Amalia Quanz, der Trainer der zweiten Mannschaft, Benny Wolf und Patrick Faust, Bartosz Witkowski, Kittychai Gutberlet, Dennis Reichmann, Felix Roehn, Kevin Preis und die Trainer der ersten Mannschaft, Simon Schilling und Florian Roth, sitzend von links: Jim Pomnitz, Elias Busold, Alexander van Giersbergen und Philipp Busold. © St. Aumann/Verein

Eiterfeld – Sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass Florian Roth die SG Eiterfeld/Leimbach zum Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga führte. Nach Jahren in Fulda - zuletzt bei der Regionalliga-Reserve der SG Barockstadt - ist er nun zurück. Der ehrgeizige Trainer will den amtierenden Gruppenliga-Meister in der Verbandsliga etablieren. Im HZ-Interview spricht der 40-Jährige über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, die Herausforderungen der neuen Saison und die Ziele seines Vereins.

Herr Roth, die SG Eiterfeld/Leimbach befindet sich seit kurzem in der Vorbereitung. Wie waren Ihre ersten Trainingseindrücke?

Sehr positiv. Die Mannschaft macht einen sehr homogenen Eindruck, die Neuzugänge haben sich schon gut eingefügt.

In der vergangenen Saison trat Trainer Ante Markesic zurück. Ist das noch ein Thema in der Mannschaft?

Nein. Wir haben klar gesagt: Es ist eine neue Liga, es gibt einen neuen Trainer, eine neu zusammengestellte Mannschaft. Alle fangen bei null an. Jeder ist sich hier der schwierigen Aufgabe bewusst.

Was werden Sie im Vergleich zu Ihrem Vorgänger anders machen, was beibehalten?

Ich habe selbst noch mit Ante zusammengespielt und bin ein Fan von ihm. Trotzdem habe ich natürlich meine eigene Art. Ich werde versuchen, Dinge im Gesamtverein kommunikativ zu lösen. Taktische Ansätze und Trainingsinhalte werden identisch oder sehr ähnlich sein.

Schon von 2013 bis 2016 waren Sie als Trainer „Am Hain“ tätig. Wie hat sich der Verein seitdem entwickelt?

Ich schaue sehr gern auf die Zeit zurück. Seitdem hat sich aber wirklich viel getan, zum Beispiel in der Infrastruktur oder in der Organisation des Vereins. Beispielsweise sind wir im Jugendbereich sehr gut aufgestellt. Es ist ein anderes, ein professionelleres Arbeiten als damals.

Worin sehen Sie die größten Unterschiede zwischen Gruppen- und Verbandsliga?

Das sind vor allem drei Faktoren: Die Physis, die körperliche Härte der Mannschaften in der Verbandsliga ist eine andere. Das Tempo ist höher. Im Spiel selbst nehmen taktische Elemente eine größere Rolle ein.

Mit welchen Zielen gehen Sie in die Saison?

Wir sollten als Aufsteiger demütig sein und alles für den Klassenerhalt tun. Die Liga ist durch die Aufsteiger oder einen Absteiger wie Neuhof stärker geworden. Alles andere, als den Klassenerhalt auszurufen, wäre unsinnig.

Im Eiterfelder Kader hat sich einiges getan. Was ist von den Neuzugängen zu erwarten?

Wir haben viele junge Spieler mit Potenzial geholt - und ich erwarte, dass sich alle entwickeln. Wir haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung. Bei den Jungs merkt man die Gier, das Interesse am Fußball.

Wer sind Ihre Favoriten?

Die üblichen Verdächtigen: Bad Soden hat sich wieder verstärkt. CSC Kassel wird eine gute Rolle spielen. Ich finde auch, dass Bronnzell einen sehr guten Kader hat. Die SG Barockstadt verfügt über ein Top-Fünf-Team. Und es wird bestimmt noch eine Überraschungsmannschaft geben.

Die Nachbarn Steinbach und Hünfeld spielen in der Hessenliga - schielt Eiterfeld mittelfristig auch dorthin?

Nein. Wir sollten versuchen, uns in der Verbandsliga zu stabilisieren und der Jugend eine Perspektive zu bieten. Wir wissen um die Schwere der jetzigen Aufgabe.

Sie waren einige Jahre in Fulda tätig - wie sehen Sie die Entwicklung der SG Barockstadt und was ist ihr langfristig zuzutrauen?

Der Verein hat eine sehr gute Basis. In Fulda sind die richtigen Leute am Werk, um nachhaltig etwas zu schaffen - vielleicht auch, um Profifußball zu bieten. Ich traue dem Verein sehr viel zu.

Sie wohnen seit 2008 in Eiterfeld. Betrachten Sie die SG Eiterfeld/Leimbach mittlerweile als Heimatverein oder geht Ihr Blick auch nach Oberaula zur SG Aulatal?

Mein Blick geht natürlich immer zur TSG. Dort liegen meine fußballerischen Anfänge – das vergisst man nicht. Ich würde sagen: Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust.

Von Steffen Schneider