Friedloser Fußballer feiern den Klassenerhalt

Klassenerhalt am Spielfeldrand: Die Spieler des FV Friedlos feiern nach dem 1:0 des SV Wölf gegen die SG Rotenburg/Lispenhausen den ersten Platz in der Relegationsrunde. © Hartmut Wenzel

Als am Mittwochabend um 20.54 Uhr der Abpfiff des Relegationsspiels zur Fußball-Kreisoberliga in der Wölfer Ringberg-Arena ertönte, da entspannte sich für den neutralen Beobachter unter den knapp 1000 Zuschauern ein bizarres Szenario.

Wölf - Ausgerechnet die Mannschaft, die gar nicht mitgespielt hatte, hatte etwas zu feiern. Beim FV Friedlos ploppten hinter der Barriere die Korken der Bierflaschen, Pyrotechnik wurde entzündet. Währenddessen lagen die Fußballer des SV Wölf geschlagen am Boden, obwohl sie das Spiel mit 1:0 (1:0) gewonnen hatten. Der Verlierer, die Spieler Rotenburg/Lispenhausens, dagegen freuten sich und klatschten sich ab.

Steffen Kanngießer, mit zwölf Treffern Rotenburgs bester Torschütze, war erleichtert. Für die SG ging es um ein ehrenvolles Abschneiden in der Entscheidungsrunde. „Wir mussten ja eine Reaktion auf die Niederlage am Sonntag gegen Friedlos zeigen. Jetzt heißt es Kräfte sammeln für einen neuen Anlauf in der nächsten Serie.“ Das wird auch Wölf tun müssen. Tobias Nophut, Verantwortlicher beim SV, war der Frust am Gesicht abzulesen. „Einen 0:5-Rückstand kannst du nur dann aufholen, wenn du zur Pause vielleicht 3:0 führst. So aber geht die Motivation runter.“ Zur Erinnerung: Wölf wäre nur aufgestiegen, wenn sie mit fünf oder sechs Toren Unterschied gewonnen hätten. Vorwürfe an einzelne Spieler gab es von Wölfer seite nicht. „Die Chancen waren da. Der Ball wollte aber einfach nicht über die Linie.“

Dreh-und Angelpunkt des SV Wölf: Marko Madzar (links) wird von Tom Hassenpflug (Mitte), rechts Niklas Richter und im Hintergrund Amier Faleet in die Zange genommen. © Stefan Kost-Siepl

Schon gleich zu Beginn hatte Marko Madzar, Spielertrainer und Stürmer in einem, gleich drei, vier dicke Chancen. Gleich mehrmals brauchten die Gastgeber einfach nur einzuschieben – sie vergaben Möglichkeiten für zwei Spiele. So auch zum Beispiel kurz nach dem Wechsel, als Felix Fey und Bastian Wiegand vor dem fast leeren Tor standen – einer der Fälle, in denen Rotenburgs Keeper Leon Ziegenbein Glück hatte. Der Azubi zum Mechatroniker – ausgerechnet einen Tag später hatte er Abschlussprüfung – bekam am Mittwoch in Wölf Bestnoten für seine Leistung.

Ein- ums andere Mal verzweifelten die Wölfer am Torwart. „Wir haben aus der Friedloser Niederlage gelernt und sind heute sehr defensiv, mit einer Fünfer-Abwehrkette aufgelaufen“, sagt Ziegenbein. Nur einmal, in der 21. Minute, musste er hinter sich greifen, als Madzar an ihm vorbeizog – und traf. Doch die nächste Chance wurde wieder zu seiner Beute. In der letzten Viertelstunde, als abzusehen war, dass Wölf die vier Tore nicht schaffen würde, kam der Gast stärker auf. Oleksander Ieremenko scheiterte zweimal an Jesaja Spies, einmal am Pfosten. (Hartmut Wenzel)

SV Wölf: Spies; Hofmann (73. Bock), Herber, Göllmann (73. Wiegand), Fey, B. Wiegand, S. Meissmer, Weyer, Madzar, Trott, Bachmann (46. Hohmann)

SG Rotenburg: Ziegenbein; Möller, Richter, Götzke, Kanngießer, A. Wahl, Hasenpflug, Walther (43. J. Wahl), Schwich (16. Ieremenko), Schneider, Lehn (46. Faleet)

SR: Mario Czieslick (JFV Hersfeld) - Z: 1000 Tor: 1:0 Madzar (21.)