American Footballer der Schwalmstadt Warriors holen 20:0 ohne zu spielen

Treysa. Die American Footballer der Schwalmstadt Warriors haben ihren ersten Saisonsieg in der Verbandsliga gefeiert. Und das sogar gegen das klar favorisierte Team der Gernsheim Gladiators.

Allerdings stand der 20:0-Erfolg schon vor dem ersten Kickoff fest. Was war da denn los? In den Regeln ist es nämlich festgelegt, dass sich das Auswärtsteam nach der angegebenen Trikotfarbe des Heimteams richten muss. Im Fall der Warriors sind das üblicherweise die Farben Weiß-Blau. Die Gäste übersahen jedoch diesen Hinweis und reisten ebenfalls mit einer weißen Spielkleidung an. Da die blauen Ausweichtrikots der Schwälmer mit den Jugend-Footballern unterwegs waren, konnte die Ausrüstung nicht gewechselt werden.

Folglich pfiff das Schiedsrichtergespann die Begegnung gar nicht erst an und wertete die Partie offiziell für die Warriors. „Wir wären ihnen gerne entgegengekommen und könnten auch mit Wiederholungsspiel leben, weil wir ungern am Grünen Tisch gewinnen“, sagte Line Coach Marcus Theis.

Denn im Schwalmstadion wurde dennoch gespielt und da unterlagen die Gastgeber im Scrimmage, wie das inoffizielle Freundschaftsspiel genannt wird, gegen Gernsheim mit 6:32 vor 200 Zuschauern.