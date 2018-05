Football: Generals beißen Hannover Grizzlies weg

Zweiter Sieg für den Göttinger Football-Oberligisten

Alles im Griff: Viktor Löwen, Neuzugang aus Paderborn, lässt sich trotz Umklammerung von einem Hannoveraner nicht aufhalten.

Göttingen. Die Göttingen Generals haben auch das zweite Spiel in der neuen Saison in der Football-Oberliga Niedersachsen gewonnen. Vor 325 Zuschauern gab es wie im ersten Spiel in Osnabrück einen deutlichen 32:16 (18:9)-Sieg gegen die Hannover Grizzlies.