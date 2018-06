Göttinger Generals sind heiß auf die Bremer Feuervögel

Göttingen. An diesem Sonntag (15 Uhr) treffen die Göttingen Generals in der Football-Oberliga Nord im Rückspiel auf die Bremen Firebirds im heimischen Maschpark Stadion.

Das Hinspiel wurde erst am vergangenen Samstag in Bremen ausgetragen. Dabei feierten die Göttinger einen 44:6-Kantersieg. Obwohl es diverse Strafen und Unsportlichkeiten gab, freuen sich die Generals auf das „Rückspiel“ gegen die „Feuervögel“.

„Im letzten Spiel haben sich leider wieder einige unserer Spieler verletzt. Außerdem gab es aufseiten der Gastgeber einige Unsportlichkeiten. Aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Wir ziehen wie immer unser Ding durch“, kommentierte Generals-Präsident und Sieler Lukas Helfrich. Die Bremer hatten ebenfalls einige Verletzte zu beklagen, es bleibt also abzuwarten, wie sie sich im Rückspiel anstellen werden.

Torstangen versetzt

Im Maschpark finden derzeit noch Bauarbeiten statt, weswegen die Goalposts (Torstangen) versetzt werden. Im Vergleich zum Hinspiel in Bremen wird die Partie aber auf sattem Grün ausgetragen. „Schürfwunden und ständig Sand im Gesicht sind auf Dauer eine Zumutung“, kritisierte Helfrich die Bedingung in Bremen.

„Bis zum nächsten Sonntag sollten die Bauarbeiten im Maschpark schon ordentlich vorangeschritten sein. Wir haben vor der Saison mit der GöSF eng zusammengearbeitet, um unseren Spielplan und den Bauzeitplan aufeinander abzustimmen. Dem Spiel steht also nichts im Wege.“

Dies ist den Generals auch sehr wichtig. So ist der Maschpark inzwischen Tradition. „Die anderen Spielstätten in Göttingen sind einfach nicht die Richtigen für uns. Das Jahnstadion ist selbst für uns noch etwas überdimensioniert. Der Maschpark ist darüber hinaus weiterhin das einzige Stadion mit den notwendigen Football Toren. Hier sind wir zu Hause und hier wollen wir bleiben“, merkte Helfrich an.

500 Zuschauer im Schnitt

„Insbesondere freuen wir uns, dass wir den Maschpark regelmäßig wieder zum Kochen bringen können. Mit unseren im Schnitt 500 Zuschauern und 90 Spielern am Spieltag bringen wir so viele Leute in den Maschpark wie kein anderes Team. Das ist einfach ein tolles Gefühl, das soll erstmal jemand nachmachen.“ (gsd/nh)