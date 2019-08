Amke Stromans Erfolgsserie hält weiter an

An ihren Erfolg in Elmlohe am ersten Augustwochenende hat Springreiterin Amke Stroman vom RFV Richelsdorf nahtlos angeknüpft.

Richelsdorf – Nur ein paar Tage nach der Rückkehr stand die nächste Reise an. Die führte an die polnische Grenze nach Görlitz. Neun Pferde sowie ihre Reitschülerinnen Nina Roßbach und Tanit Baukmann begleiteten die Amazone, die in Eiterfeld lebt und arbeitet.

In den drei Hauptspringen mischte Amke Stroman in Görlitz stets vorne mit. Am ersten Tag landete sie auf ihrem Paradepferd Forchello gleich den ersten Sieg. In einem Zwei-Sterne-S-Springen ritt Stroman zudem mit Duncan auf Platz zwei und mit For Vito auf Platz vier.

Beim Großen Preis von Görlitz sahnte Amke Stroman auf Forchello dann richtig ab. Platz eins brachte ihr nicht nur das übliche Preisgeld ein, sondern auch den reizvollen Ehrenpreis, einen blitzenden Fiat 500.

Nina Roßbach, die ebenfalls für den RFV Richelsdorf startet, feierte auf Clintudo ihre erste L-Platzierung. Diesem zehnten Rang ließ sie noch einen fünften in einem A-Springen folgen. Reitschülerin Nummer zwei, Tanit Baukmann aus Slowenien, konnte sich in verschiedenen M-Springen platzieren.

In der vergangenen Woche stand für Amke Stroman ab Mittwoch das ASCANIA-Pferdefestival in Aschersleben auf dem Plan.

Das begann für sie richtig gut. Im ersten S-Springen am Donnerstag platzierte sie gleich drei Pferde. Mit Forchello belegte Stroman Rang drei, mit Duncan Platz sechs und mit Grande Rang 14. Im Barrierenspringen über 1,90 Meter siegte Amke Stroman am Freitag mit Clear Round. Am Samstagmorgen riss die Glückssträhne jäh ab. Amke Stroman stürzte an einem kleinen Hindernis.

Es sah zunächst so aus, als müsste sie das Turnier verlassen. Doch nach einer Pause im Transporter biss sie auf die Zähne und stieg wieder in den Sattel. Das lohnte sich. Noch am selben Nachmittag gewann Stroman das Zwei-Sterne-S-Springen mit Forchello und platzierte ihr Pferd Duncan an sechster Stelle.

Auch mit ihren Nachwuchspferden Hella und Huntelaar erreichte sie vordere Ränge. Beim Höhepunkt der Veranstaltung, einem Drei-Sterne-S-Springen mit Siegerrunde, triumphierte Stroman auf Forchello erneut. Auch mit ihrem zweiten Pferd ritt Stroman eine schnelle Runde, die mit dem dritten Platz belohnt wurde.

Tanit Baukmann war in Aschersleben mit von der Partie. Unter anderem durfte sich die junge Slowenin über Rang zwei in der Qualifikation zur Junior-Future-Tour freuen.

Zeit zum Ausruhen hat Amke Stroman noch nicht. In diesen Tagen steht Training in der Heimat an. Dann geht es nach Arnsberg-Voßwinkel, wo Stroman sich Prüfungen auf Drei-Sterne-S-Niveau stellen wird.

Danach dann wartet auf die Amazone ein Heimspiel. Vom 12. bis 15. September findet bei ihrem RFV Richelsdorf das Herbstturnier statt. Bei diesem wird es drei Springen der schweren Klasse S geben. Und in jedem wird Amke Stroman zum Kreis der Favoriten zählen.

VON TINA WEBER