Sprinter Steven Müller zurück auf Erfolgskurs

Hessische Meisterschaften der Leichtathleten im Kasseler Auestadion

+ © Dieter Schachtschneider Gleich ist er Hessenmeister: Der Kasseler Steven Müller vor dem Start über 200 Meter. © Dieter Schachtschneider

Aus Südhessen zurück in die nordhessische Heimat – das war am vergangenen Wochenende die Devise für Maike Schuster. Die Hochspringerin, die früher für den LAV Kassel startete und seit dieser Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt trägt, sicherte sich am Sonntag den Titel der Hessenmeisterin. Dabei blieb die 20-Jährige zwar deutlich unter ihrer Bestmarke von 1,82 Meter, knackte aber in der Gluthitze des Auestadions die Norm für die U23-DM in Göttingen Anfang Juli.

„Das wird für mich der Saisonhöhepunkt, bei dem ich mich hoffentlich wieder etwas steigern kann“, sagte Schuster, die inzwischen bei der Polizei in Wiesbaden arbeitet und bei Günter Eisinger trainiert. Der frühere Trainer der Weltklasse-Hochspringerin Ariane Friedrich dürfte dabei langfristig keine schlechte Wahl der Nordhessin gewesen sein.

„Nach dem Abitur in Kassel hat mein Trainer Jonas Lilienbeck aufgehört, und ich musste mich beruflich und sportlich orientieren“, begründet Schuster ihre Entscheidung für den Umzug nach Südhessen. „Mein früherer Trainer war gerade mal zehn Jahre älter als ich. Aktuell muss ich mich schon noch etwas umgewöhnen, aber es ist schon eine besondere Erfahrung, mit einem so kompetenten Trainer zusammenzuarbeiten“, sagt Schuster.

Ganz oben auf dem Podest standen am Wochenende aber auch noch die Nordhessen Carolin Schlung, Steven Müller, Larissa Malkomes und Diskuswerfer Jonathan Pflüger mit zwei Titeln im Kugelstoßen und im Diskuswurf. Vor allem der Sprinter Steven Müller dürfte sich mit seinem Sieg über 200 Meter (21,15 Sekunden) rechtzeitig vor den Deutschen Meisterschaften (8./9. Juli) noch einmal bei seiner nationalen Konkurrenz in Erinnerung gebracht haben. „Ich habe mich zuletzt voll auf mich konzentriert und bin auf dem Weg, alle Baustellen aufzuarbeiten“, gab sich der 32-jährige Olympia-Teilnehmer optimistisch. Zusammen mit seinem Trainer Otmar Velte peilt Müller die nächste Formsteigerung bei den Süddeutschen Meisterschaften an.

Einen weiteren Titel sicherte sich am Samstag Carolin Schlung. Die 19-jährige Sprinterin des SSC Bad Sooden-Allendorf lief die 200 Meter in 24,56 Sekunden und hofft auf eine weitere Formsteigerung bei der U23-DM in Göttingen, setzt aber vor allem auf die Teilnahme bei der U20-EM in Jerusalem. Hinter ihren Erwartungen zurück blieb im 200-Meter-Finale Vivian Groppe (MT Melsungen), die mit 25,48 Sekungen auf dem achten Platz landete. „Mein Training ist eigentlich gut gelaufen, aber ich hoffe jetzt darauf, bei der U20-DM in Rostock eine bessere Zeit abzuliefern“, sagte die 19-Jährige.

Deutlich besser lief es für Larissa Malkomes von der LG Reinhardswald. 65,39 Sekunden reichten der 19-Jährigen zum Sieg über die 400 Meter Hürden. „Ich wäre gern Bestleistung gelaufen, aber der Titel kann sich auch sehen lassen“, sagt die Trendelburgerin Malkomes, die ebenfalls die U23-DM in Göttingen als Zugabe angepeilt hat.

Vize-Titel gab es zudem aus nordhessischer Sicht für Laury Carilus vom LAV Kassel (13,93 Sekunden über 100 Meter Hürden) und Lisa Strieder von der LG Eder (11,37 Meter im Dreisprung). Bemerkenswert war zudem der fünfte Platz der W 50-Athletin Tatjana Schilling vom TSV Korbach, die die 400 Meter in 59,69 Sekunden absolvierte.

Außerhalb des sportlichen Wettbewerbs unterstützten zahlreiche Kasseler Aktive und Ehrenamtliche des Hessischen Leichtathletik-Verbandes die Veranstaltung. Allen voran das Team von HLV-Statistikerin Hannelore Herrmann, die zugleich in die Vorbereitung der Deutschen Meisterschaften eingebunden ist.

(Martin Scholz)