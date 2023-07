Andre Gomes verlässt nun doch Bundesligist MT Melsungen

Nicht mehr bei der MT: Andre Gomes. © Andreas Fischer

Kassel – Am Montagmorgen erschien der portugiesische Profi Andre Gomes noch zum Vorbereitungsstart des Handball-Bundesligisten MT Melsungen. Wenige Stunden später war schon klar, dass es sein letzter Termin als MT-Spieler sein würde. Wie der nordhessische Bundesligist am Dienstagnachmittag mitteilte, gingen die MT und der Nationalspieler fortan getrennte Wege.

„Wir gehen im Guten auseinander“, wird Melsungens Sportdirektor Michael Allendorf in einer Pressemitteilung zitiert. Alles sei fair, ehrlich und transparent besprochen worden. Gomes hat es laut Allendorf in zwei Spielzeiten nicht geschafft, „sein Potenzial komplett abzurufen“.

Zwar meldete Bundesliga-Konkurrent Füchse Berlin jüngst Interesse an, den 24-Jährigen unter Vertrag nehmen zu wollen. Ein Wechsel in die Hauptstadt kam aber nicht zustande. Gomes geht stattdessen in die Wüste: Er spielt künftig für Al Safa (Saudi-Arabien).

Der Zeitpunkt seines Abschieds kommt überraschend, der Abgang selbst aber nicht. Denn es ist kein Geheimnis, dass Melsungens spanischer Trainer Roberto Garcia Parrondo nicht wirklich auf ihn baute. Nur sporadisch kam er zum Einsatz. Seitdem Gomes 2021 vom FC Porto kam, gelangen dem Mann aus Braga in der Bundesliga 137 Treffer in 54 Punktspielen.

Trotz des Verlusts plant die MT keine Nachverpflichtungen. „Wir haben einen breiten Kader und werden Stand jetzt keinen neuen Spieler holen“, sagt Allendorf. Das Aufgebot umfasst ohne die Talente aus dem eigenen Nachwuchs 16 Akteure. (Björn Mahr und Maximilian Bülau)