Andreas Pleyer vom SC Niederhone ist raus aus dem aktiven Geschäft

Von: Marvin Heinz

Teilen

Künftig nur noch als Schiedsrichter auf dem Sportplatz: Andreas Pleyer, der viele Jahre beim SC Niederhone wirkte. © Marvin Heinz

Andreas Pleyer ist raus. Raus aus dem aktiven Fußballgeschäft. Der langjährige Abteilungsleiter Fußball des Sportclubs Niederhone hat sein Amt an Daniel Steinrücken (37) weitergegeben.

Niederhone - „Durch die Corona-Pause habe ich gemerkt, dass es sonntags auch noch was anderes gibt“, sagt der 52-Jährige und wird im Gespräch mit unserer Zeitung noch etwas konkreter: „Ich muss nun nicht mehr mit den ständigen Drucksituationen umgehen.“

Der leidenschaftliche Fan des FC Schalke 04 war schon immer fußballverrückt, aber nicht mit viel Talent gesegnet. Als Vorstopper packte er in der Jugend für sein Team oft die Grätsche aus, ehe er bei den Eschweger Legionären in den 90er-Jahren im American Football die Position des Defensive Tackle sporadisch bekleidete.

Seit 1996 im Dienst des SC Niederhone

Bei seinem SC Niederhone war Pleyer, der im Verein liebevoll „Ebbe“ genannt wird, sich nicht zu schade, mannschaftsdienliche Aufgaben abseits des Platzes zu übernehmen. „Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als mich der damalige Abteilungsleiter und Jugendleiter Volker Mosebach im Jahr 1996 im Gasthaus Bolte fragte, ob ich mitmachen will“, erzählt der Familienvater, der als Beisitzer, zweiter Vorsitzender, A-Jugendtrainer und zuletzt Abteilungsleiter immer versuchte, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.

Dabei war seine oberste Prämisse, aus den bestehenden Voraussetzungen das Optimum herauszuholen. „Wir hatten nie das Geld“, sagt Pleyer, „und wir hatten nie das Geld, um was richtig Gutes zu machen. Aber unsere Resultate waren trotzdem mehr als gut.“

Es mussten dabei unkonventionelle Lösungen gefunden werden, um die Vereinskasse des 290 Mitglieder zählenden Clubs nicht über Gebühr zu belasten. Der Dresscode des Teams änderte sich. Statt auf einen bunten Farbmix setzte der SC Niederhone fortan auf unifarbene Trikots und Hosen.

Eine hohe Priorität genoss bei Pleyer stets die Ausbildung von eigenen Nachwuchsspielern. „Mit Alexander Henke, Matthias Gruber, Leonard Csenar, Jan Kirschner und René Rüppel haben wir gute Spieler ausgebildet“, so Pleyer, der sich an ein Spiel gegen den SV Reichensachsen noch gut erinnern kann: „Es war in der Halle und wir haben quasi gegen uns selbst gespielt.“

Der Blick auf die ewige Kreisoberliga-Tabelle beschert Pleyer trotzdem ein breites Lächeln. 232 Spiele, elf Spielzeiten, 349 Punkte, Platz zwei. Nur die TSG Bad Sooden-Allendorf (372 Punkte in 225 Spielen) hat mehr Zähler auf der Habenseite: „Wir sind ein Kind der Kreisoberliga.“

Pleyer: „Du musst in die Leute reinhören“

In puncto Spielerverpflichtung präsentierte sich Pleyer als gewiefter Verhandlungspartner und hatte häufig noch eine Lösung parat. „Den Torhüter Philipp Trautmann habe ich noch über die Zweitspielgenehmigung für uns gewinnen können“, sagt Pleyer, der im Jahr 2019 gleich sieben hoffnungsvolle Nachwuchsspieler von der SV 07 Eschwege für seine Farben begeistern konnte.

„Du musst in die Leute reinhören“, sagt er. Das persönliche Gespräch ist für ihn noch elementar: „Über das Handy und mit Nachrichten über Whatsapp, das war nie meine Welt.“ Wichtig war für Pleyer, dass er stets Handlungsalternative in petto hatte: „Im Winter muss man schon die neue Saison planen. Aber jedes Ding kannst du nicht planen und ausschließen. Deswegen musst du in alle Himmelsrichtung die Augen offenhalten.“

Besonders stolz macht Pleyer, dass er dem Verein helfen konnte, einen Ort des Miteinanders zu gestalten. „Das Vereinsheim, das vor allem Walter Niebling und Ernst Koch vorangetrieben haben, hat unserem Verein nochmal ganze neue Möglichkeit gegeben.“

Nun wird Andreas Pleyer den Fußball noch mehr genießen. Seine Tätigkeit als Schiedsrichter wird er weiterhin ausüben. „Ich freue mich, dann auch mal auf den Sportplatz zu gehen, um nur das Spiel zu verfolgen. Langweilig wird mir dabei nicht. Mit der Zeit sind viele Freundschaften entstanden – auch bei anderen Vereinen.“ (Marvin Heinz)

Zur Person Andreas Pleyer (52) ist in Niederhone aufgewachsen, lebt nun in Eschwege. Nach einer Malerlehre ist der Vater einer Tochter in der Baubranche als Bauarbeiter aktiv. Von 1996 bis 1998 war er Beisitzer beim SC Niederhone. Von 1998 bis 2001 zweiter Vorsitzender, ehe er die A-Jugend betreute (2001 bis 2004) und die Abteilungsleitung (ab 2005) übernahm. Nach zwei Jahren beim TSV Wichmannshausen (2016 bis 2018) kehrte Pleyer zum SCN zurück. Seit 16 Jahren ist der Schalke-Fan Schiedsrichter. Seit 1996 verheiratet.