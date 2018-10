Aselmeyer bei Herkules-Berglauf als Erster im Ziel

Er ist einer der ältesten Läufe in der Region: der Herkules-Berglauf, organisiert vom PSV Grün-Weiß Kassel. Bestes Sportwetter, flotte Zieleinläufe und zufriedene Veranstalter: Wir waren vor Ort bei der 29. Auflage zu Füßen des Herkules.

Von Michaela Streuff

Kassel. Er ist einer der ältesten Läufe in der Region: der Herkules-Berglauf, organisiert vom PSV Grün-Weiß Kassel. Bestes Sport-Wetter, flotte Zieleinläufe und zufriedene Veranstalter: Wir waren vor Ort bei der 29. Auflage zu Füßen des Herkules. Vor dem Zieleinlauf

Noch ist es ruhig. Noch bleibt Zeit, Fragen von Spaziergängern zu beantworten, was denn hier gleich geschieht. Noch bleibt Zeit, den Zieleinlauf so eng zu stellen, dass nicht mehrere Läufer nebeneinander die Linie überqueren können, sondern nur nacheinander. Ein Fotofinish? Ausgeschlossen. Noch bleibt Zeit, die vielen Trinkbecher mit Wasser zu füllen, die Beutel mit trockener Wechselwäsche aus dem Auto zu räumen, die Banner von Sponsor Rehamed aufzustellen.

„23 Minuten seit Start“ ruft ein Mitarbeiter über den Platz zu Füßen des Herkules. In der Praxis heißt das: Nun wird’s langsam ernst. Denn der erste Mann werde etwa 25 Minuten für die 6,2 Kilometer lange Strecke vom Start an der Reformschule hoch zum Herkules brauchen, so die Rechnung. Und die geht auf. Gut drei Minuten später wird’s trubelig. Bunt. Munter.

Der Einlauf

Holger Aselmeyer (OSC Vellmar) eröffnet den Reigen. Mit erhobenen Armen läuft er ins Ziel, stoppt seine eigene Uhr. Seine und die Veranstalter bleibt bei 25:23 Minuten stehen. „Es war schwer wie immer, quasi ein anspruchsvoller Sprint. Kurz und knackig“, sagt er und lacht. „Und jetzt habe ich sogar zum ersten Mal gewonnen.“

Der Zweitplatzierte Felix Kaiser klopft ihm anerkennend auf die Schulter. „Es hat ja Tradition, dass du vor mir ins Ziel kommst.“ So war es auch im vergangenen Jahr, als Aselmeyer Zweiter und Kaiser Dritter wurde. Vielleicht profitiert der Debüt-Sieger aber auch ein wenig davon, dass Kaiser tags darauf auch noch bei der Hessischen Straßenlaufmeisterschaft startet und die Vorgabe bekommen hat, sich nicht komplett zu verausgaben. Bei den Frauen könnte es schnell werden. „Laura startet, da könnte der Streckenrekord fallen“, mutmaßt Thomas Hahn, Chef der Leichtathletik-Abteiltung beim PSV, vor dem Startschuss. Beinahe behält er Recht.

Hottenrott kommt vom Marathon, für sie ist der Berglauf quasi auch aus der Kategorie Sprint. Und noch dazu ist es ihre Heimstrecke. Sie wohnt keine fünf Minuten von der Strecke entfernt. Früher fuhr sie mit dem Schlitten die Strecke runter, heute geht’s in Laufschuhen rauf. Nicht nur, weil sie ohnehin gelaufen wäre und der Termin gerade zeitlich gut lag – die 26-Jährige tritt in dieser Woche ihre Promotionsstelle an der Ruhr-Universität in Bochum an.

„Der Herkules ist unser Wahrzeichen. Es ist schön, dass solch ein Rennen schon zum 29. Mal stattfindet. Das ist nicht selbstverständlich, und es ist toll, dass es solch besondere Läufe in der Region gibt. Denn als Läufer brauchst du Ziele, auf die du hinarbeitest.“

Sie verfehlt die Bestzeit der Frauen knapp um 16 Sekunden in 28:08 Minuten: Andrea Wevers Rekordmarke 27:52 Minuten aus dem Jahr 1993 hat also weiter Bestand. Nina Engelhardt kommt 34 Sekunden nach Hottenrott ins Ziel. Auch die 21-Jährige studiert (Naturwissenschaftliche Forensik in der Nähe von Bonn), auch die Kaufungerin hat Semesterferien für einen Start in der Heimat genutzt. „Ich liebe die Berge. Das Wetter passt. Ich bin Bestzeit hier gelaufen. Was ich will mehr?“

Längst ist es da vorbei mit der Ruhe. Läufer um Läufer kommt ins Ziel. Geschwitzt, nach Atem ringend. Was Herkules wohl denken würde? „Wie ein bunter Ameisenhaufen“ vielleicht.