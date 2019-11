Atemberaubende Darbietungen bei der Sportschau Adrenalin

Drunter und drüber: Die Flying Superkids aus Dänemark brachten Leben in die Baunataler Rundsporthalle.

Die Sportschau Adrenalin des KSV Baunatal hat erneut für Begeisterung gesorgt. Atemberaubende Darbietungen, schräge Vögel - für jeden war etwas dabei.

Es fällt nicht leicht, die Sportschau Adrenalin mit einem einzigen Wort zusammenzufassen. Der Begriff atemberaubend kommt dem schon ziemlich nah, was sich an zwei Abenden in der Baunataler Rundsporthalle abgespielt hat. Dass die Vorführungen mit jeweils 1350 Zuschauern ausverkauft waren, verdeutlicht die Begeisterung. Fest steht: Der KSV Baunatal hat für die 38. Auflage abermals ein Programm auf die Beine gestellt, das für beste Unterhaltung sorgte.

Warum? Darum:

Heimische Akzente

Nationale und internationale Top-Acts dürfen nicht fehlen. Was die Veranstaltung besonders macht, sind heimische Akzente. Zu ihnen gehörte die Stadtgarde GCG Baunatal. Prächtig kostümiert und geschminkt, nahmen die Tänzerinnen das Publikum mit auf eine schwermütige und zugleich fröhliche Reise. Die Darbietung hatte den mexikanischen „Dia de los Muertos“ zum Thema – den Tag der Toten.

Mit einer tänzerisch-akrobatischen Nummer hatten die Turnerinnen der Talentschule Nordhessen den Abend eröffnet und dabei ihr Können unter Beweis gestellt. Gleichermaßen demonstrierten die Sportakrobaten des KSV Baunatal, dass für ihre Disziplin Eleganz, Kraft, Balance und turnerisches Können nötig sind. Und das Beste: Die heimischen Gruppen brauchten sich hinter renommierten Namen nicht zu verstecken.

Wilde Dänen

Die Flying Superkids aus Dänemark gehen gut und gern als Stammgäste der Baunataler Sportschau durch. Aus gutem Grund. Wenn 30 Artisten zwischen sieben und 21 Jahren loslegen, kommt Leben in die Rundsporthalle. Sie tanzten und wirbelten durch die Luft, Salti, Flickflacks – Adrenalin pur eben. Ein wildes Treiben, das gute Laune hervorrief.

Schräge Vögel

Wer Dirk Scheffel noch nie in Aktion erlebt hat, sollte das unbedingt nachholen. Schon verrückt, wie der Mann mit den zu Berge stehenden Haaren über sein Xylophon wirbelte. Außerdem kalauerte sich dieser schräge Vogel durch seinen Auftritt, dass einem irgendwann das Zwerchfell wehtat.

Nicht ganz so schräg, aber doch außergewöhnlich kam die Gruppe der Fascinating Drums daher. Vor allem deshalb, weil sie unmittelbar nach den dänischen Superkids an der Reihe waren. Die vollführten eine quietschbunte Party – und dann kamen die bierernsten Lippstädter, die bei ihrem unfassbar synchronen Schlagzeugspiel keine Miene verzogen und offenbar eine Wette laufen hatten: Wer zuerst lacht, verliert. Herrlich war das.

Tolle Abwechslung

Langeweile sieht definitiv anders. Die Sportschau-Macher sorgten für eine tolle Abwechslung. Als Beispiel sei die anmutige Laura Stullich erwähnt, die erst auf einem schwebenden Reifen und später mit ihrem Ehemann auf dem Rhönrad die Zuschauer in ihren Bann zog. Nicht zu vergessen die muskulösen Jungs vom Showprojekt Barrolin, die die Geräte Barren und Trampolin kombinierten und darauf wahre Kunststücke vollführten.

Bleibenden Eindruck hinterließ das Berliner Trio Funky Monkeys, das zeigte, was an einer senkrecht stehenden Stange alles möglich ist. Es gab Jongleure, elegante junge Frauen auf Rollschuhen, Jimmy Enoch auf dem Kunstrad und nicht zuletzt das Trio Bokafi, das erstmals ein Schleuderbrett in der Turnschau unterbrachte.

Amüsantes Duo

Auch das Moderatoren-Duo sorgte für beste Unterhaltung. Christoph Klein und Marco Grawunder führten auf amüsante Art und Weise durchs Programm. Beide haben eine lange Vergangenheit beim KSV. Auf jeden Fall haben sie sich empfohlen für die nächste Adrenalin-Schau in zwei Jahren.