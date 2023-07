Fußball-Kreispokal: Auch Gudegrund steht im Halbfinale

Unter Druck: Hohenrodas Torwart Michael Hilmes und Jonas Strube klären per Kopf, rechts schauen Maik Leidorf und Tobias Nensel zu, links Felix Wacker und Philip Mosebach. © Hartmut Wenzel

Das Halbfinale im Fußball-Kreispokal um den Bitburger-Cup ist komplett. Am Dienstagabend erreichte Kreisoberligist SG Gudegrund als letzter Verein die Semirunde.

Mansbach - Das Team um Spielertrainer Maik Leidorf musste in Mansbach bei der FSG Hohenroda allerdings ins Elfmeterschießen. Im Halbfinale müssen die Gudegrunder nun am Samstag, 16 Uhr, in Bosserode bei der SG Wildeck antreten. Das zweite Halbfinale bestreiten zur gleichen Zeit die SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain und die SG Niederaula/Kerspenhausen.

FSG Hohenroda - SG Gudegrund 3:5 (2:2, 1:0). Ein wechselhaftes und daher spannendes Spiel. Hohenroda musste die Verletzungen aus dem Soisbergpokalturnier – das waren Patrick Schleinig und Jannik Rudolph – durch Martin Erbe und Robin Rudolph ersetzen. „Training, Testspiele und Pokal - derzeit ist das einfach zu viel für uns gewesen“, sagt FSG-Coach Markus Ruppel.

Nur in der Anfangsphase konnten die Gastgeber überzeugen, danach übernahm der Gast das Zepter. Mit einem sehenswerten Weitschuss von Tim Knoth, der im linken oberen Winkel landete, gingen die Hohenrodaer in Führung. Den besseren Start nach dem Seitenwechsel erwischte der Gast. Nach einem Doppelpass mit Leonard Auf der Landwehr traf Spielertrainer Maik Leidorf mit der linken Klebe zum Gleichstand. Erneut ein Distanzschuss bescherte den Platzherren die abermalige Führung. Diesmal war es Tobias Nensel, der aus 30 Metern abzog – die Kugel landete im Eck.

Gudegrund verstärkte noch einmal seine Bemühungen und kam nach einer Ecke durch Manuel Kerst, der mit dem Kopf zur Stelle war, zum Ausgleich. In der Verlängerung suchten beide Teams noch die Entscheidung, klare Chancen gab es aber nicht mehr und so musste die Entscheidung vom Punkt her. Hier sollte sich bei der SG Gudegrund der Torwartwechsel kurz vor Schluss – Brandter kam für Silas Walter – auszahlen. Brandtner hielt zwei, Michael Hilmes auf der Gegenseite nur einen Elfer. Für die Gastgeber traf lediglich Jörn Rosental. Riesenjubel herrschte auf der Gegenseite nachdem Auf der Landwehr verwandelt hatte. „Es war ein intensives Spiel auf beiden Seiten. Wir sind wie schon gegen Jossatal noch zurückgekommen“, bemerkte Leidorf nach dem Spiel. bt

Hohenroda: Hilmes, Wiesenthal, L. Rosenthal, Pfaff, J. Strube, Nensel, P. Mosebach, J. Rosenthal, Knoth, Erbe, R. Rudolph

Gudegrund: Walter - Aschenbrenner, Nöding, Auf der Landwehr, Cocca, Leidorf, Wacker, Musinovic, Brandtner, Fröhlich (Kerst, L. Schmidt, Hedrich, von Kinztel) Tore: 1:0 Knoth (27.), 1:1 Leidorf (47.), 2:1 Nensel (70.), 2:2 Kerst (83.).