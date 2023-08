Yale-Stipendiant Constantin Jung steht künftig in den USA zwischen den Pfosten

Sichtbare Vorfreude: Die Übergangsphase zum Studium verbrachte Constantin Jung daheim mit der Familie, mentalen und physischen Trainingseinheiten mit Niklas Neumann und einem Wirtschaftspraktikum bei Fraport. © andreas fischer

Constantin Jung stand jahrelang im Tor des KSV Hessen Kassel. Nun startet er ein neues Abenteuer. Den 20-Jährigen zieht es in die USA.

Kassel – „So richtig lerne ich mich selbst in der Nachspielzeit eines Finals kennen.“ Ein Satz, in dem viel mehr steckt als die bloße Identifikation mit dem eigenen Sport. Er offenbart auch dessen Einfluss auf die Entwicklung einer starken Persönlichkeit. Und bringt zum Ausdruck, wo sich sein Sprecher Constantin Jung eines Tages sieht.

Den bislang größten Schritt in eine aussichtsreiche Fußballzukunft hat der 20 Jahre alte Torhüter im vergangenen Jahr gemacht. Bei einem mehrstufigen Bewerbungsprozess setzte er sich gegen die Konkurrenz durch und studiert ab Sommer Wirtschaftswissenschaften an der renommierten Yale University. Seine Liebe zum Fußball kann er parallel im Uniteam ausleben.

„Schon während meiner Oberstufenzeit habe ich überlegt, wie ich nach dem Abi Sport und Studium miteinander vereinbaren kann“, erzählt der 1,98 Meter große Jung, der vor seinem Wechsel für die Jugend und Reservemannschaft des KSV Hessen Kassel auflief. „Da passen die USA wie die Faust aufs Auge. Aber es stellt sich auch die Frage: Ist das überhaupt machbar?“ Wie es gehen kann, zeigte ihm Positionskollege Niklas Neumann: Der 24-Jährige ging 2019 für ein Jahr an ein College in Maryland. Inspiriert von seiner Geschichte wagte auch Jung einen Versuch – und die Ereignisse nahmen ihren Lauf.

Bewerbungsprozess begann 2021

Vor zwei Jahren startete der Bewerbungsprozess. Zunächst mit dem sportlichen Teil: Bei Sichtungsturnieren müssen Bewerber Trainer von College-Teams auf sich aufmerksam machen. Ihr Interesse bekunden die Trainer bei einer Kontaktperson des Spielers oder der Agentur, mit der er zusammenarbeitet. Jung, der an zwei Turnieren in Frankfurt und einem in Boston teilnahm, gelang ein „Ding der Unmöglichkeit“, wie er selbst sagt: Yale wurde auf ihn aufmerksam. Er durchlief zwei Gespräche mit Verantwortlichen der Universität und stellte sich außerdem einem anspruchsvollen Fragenportfolio. Ende Dezember 2022 hatte er die Zusage in der Tasche.

„Trotz hoher Erwartungen empfinde ich mehr Vorfreude als Druck“, sagt Jung. „Jetzt habe ich die Möglichkeit zu zeigen, was ich kann.“ Als einer von drei Team-Kapitänen verbrachte er von August letzten Jahres bis Mai 2023 bereits ein Jahr an einer Vorbereitungsschule in den USA – eine Bedingung, um in Yale aufgenommen zu werden. Daran sei er auch menschlich gewachsen. „In den USA ist man in der Art, sich auszuleben, viel akzeptierter. Ermutigung findet dort häufiger statt, man lernt ganz andere Perspektiven kennen. ‘Normal’ ist da gar nicht definiert.“

Jung lobt seine Torhüter-Ausbildung

Lobende Worte verliert Jung über seine Torwart-Ausbildung unter Michael Gibhardt und später auch Christoph Wiegand. „Ihr Training hat mich gestärkt und meine Interpretation der Position geprägt.“ Auf dem Rasen sehe er seine Aufgabe auch darin, wahrzunehmen, wie das Spiel läuft, und es dann entsprechend von hinten heraus zu lenken. Als Bindeglied zwischen Feldspielern und Trainer spiele Kommunikation eine bedeutende Rolle.

An seinem Studium schätzt Jung vor allem die Möglichkeit, sowohl sein fußballerisches Können als auch sein Interesse für Wirtschaft weiterzuentwickeln – und in beidem 100 Prozent zu geben. „Erst mal weiter zweigleisig zu fahren und irgendwann die für mich richtige Ausfahrt nehmen zu können, ist ideal“, sagt er. „Am Ende des Studiums kann ich den Absprung in die erste Liga geschafft oder einen Arbeitsplatz bei einem Unternehmen haben.“ In naher Zukunft träumt er vom Gewinn seiner Uniliga. Ermöglichen würde das die Teilnahme am nationalen Meisterschaftsturnier, im besten Fall mit dem Finale als Saisonabschluss.

Von Lucca Günther