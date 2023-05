Kreisoberliga: Neuenstein siegt dank Oelschläger

+ © Friedhelm Eyert Den Ball im Blick: Haunetals Torschütze Mohammed El Mansouri (links) und Daniel Schmied im Zweikampf. © Friedhelm Eyert

Hersfeld - Rotenburg - Tabellenführer SG Neuenstein tat sich gegen die Reserve des SV Steinbach schwerer als erwartet, konnte aber mit dem Sieg den Vorsprung gegenüber der spielfreien FSG Bebra auf sechs Punkte ausbauen. Einen wichtigen Dreier landete die SG Gudegrund gegen die FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen, wie auch Kellerkind Burghaun, das Niederjossa/Breitenbach mit 2:

1 niederrang. Friedlos nutzte der Punktgewinn am Freitag in Neukirchen nur wenig, in Niederaula zog das Garcia-Team klar den Kürzeren.

SG Neuenstein - SV Steinbach II 3:1 (2:1). Der Tabellenführer konnte sich wieder einmal auf seinen Torjäger Dominik Oelschläger verlassen, der für alle drei Treffer verantwortlich zeichnete. Auch wenn sein Team keine Glanzleistung abgeliefert hatte, zeigte sich Spielertrainer Christian Pfeiffer mit dem Spiel zufrieden. „Es war ein schwerer Sieg, es ist halt nicht so einfach, solche Spiele zu gewinnen“, so sein Fazit.

Tore: 1:0 Oelschläger (23.), 1:1 Petr Kvaca (34.), 2:1, 3:1 Oelschläger (45., FE, 70.).

ESV Weiterode - SG Dittlofrod/Körnbach 1:1 (0:1). Die Platzherren, die siebzig Prozent Ballbesitz hatten, offenbarten wie schon in der Vergangenheit Probleme in der Offensive. Es wurden nur Halbchancen erarbeitet oder die Gefahr sprühte bei Standards. „Das ist einfach zu wenig, dazu kommt noch, dass wir durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten“, so Trainer Andy Rygula, der ein Lob für den guten Schiedsrichter Andreas Henkel aus Eiterfeld nicht unerwähnt lassen wollte.

Tore: 0:1 Levin Baumgart (10., FE), 1:1 Jan Luca Schwachheim (75.).

SG Gudegrund - FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen 3:1 (1:0). Beide Teams lieferten sich eine Partie auf Augenhöhe, wobei vor allem die Heimelf viel Leidenschaft und Einsatz zeigte. Nach dem Führungstreffer durch Phaiboon Kanjananat verpasste die FSG den Ausgleich nur knapp. Nach dem Wechsel sicherte ein Doppelpack von Janne Hangen den verdienten Sieg. Bevor er den Sack zumachen konnte, verhinderte Keeper David Vanlandigham mit einer Glanzparade den erneuten Gleichstand der Gäste.

Tore: 1:0 Kanjananat (29.), 1:1 Jonas Dittmann (64.), 2:1, 3:1 Hangen (66., 88.).

SG Friedewald/Ausbach - SG Haunetal 2:1 (0:0). Die Platzherren spielten die erste Viertelstunde guten Fußball, operierten danach mit langen Bällen, ohne Kapital daraus zu schlagen. Im zweiten Spielabschnitt lagen die klareren Chancen dann auf Seiten der Gastgeber und daher geht der Sieg auch so in Ordnung.

Tore: 1:0 Kevin Krause (60.), 1:1 Benedikt Schott (63.), 2:1 Jan Gebhardt (72.).

SG Niederaula/Kerspenhausen - FV Friedlos 5:1 (3:0). Das Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider. Insgesamt war es eine ausgeglichene Partie, die um einen, zwei Treffer zu hoch für die Gastgeber ausgefallen ist. Der FV spielte gut mit und hielt gut dagegen, die Heimelf war effizienter und im Abschluss einen Tick cleverer.

Tore: 1:0 Luis Veapi (25., FE), 2:0 Fabian Koch (40.), 3:0 Veapi (43., FE), 3:1 Matthias Wolf (52.), 4:1 Laurin Rohrbach (81.), 5:1 Fabian Wozniak (89.).

FSG Hohenroda - SG Wildeck 2:1 (2:1). Beiden Teams merkte man an, dass es um nichts mehr ging. Nach der überraschenden Führung von Pjeter Nushi rückten Sascha Schleinig und Jörn Rosenthal die Kräfteverhältnisse wieder gerade. Tim Fischer mit einem Schuss an den Innenpfosten und Sascha Schleinig, der mit einem Foulelfmeter an Keeper Ramon Schulte scheiterte (75.), hätten das Ergebnis noch weiter ausbauen können. Wildeck verkaufte sich insgesamt stark ersatzgeschwächt gut.

Tore: 0:1 Nushi (21.), 1:1 Sascha Schleinig (25.), 2:1 Rosenthal (29.).

SV Rot Weiß Burghaun - SG Niederjossa/Breitenbach 2:1 (0:0). Ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf für die Heimelf. Im Gegensatz zu Moritz Ickler, der für die Gäste per Foulelfmeter scheiterte, machte es Manuel Krönig drei Minuten später vom Punkt aus besser und brachte die Heimelf in Führung, die Loren Wenzel ausbaute. Der Anschlusstreffer von Tizian Schmidt kam dann zu spät.

Tore: 1:0 Krönig (56., FE), 2:0 Wenzel (77.), 2:1 Schmidt (84.).

Freitag: SG Haunetal - FV „Sport“ Friedlos 2:2 (2:0) – Letztendlich verdiente sich der Gast den Punktgewinn, weil er zu keinem Zeitpunkt der Begegnung aufgab. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und gingen durch Mohammed El Mansouri in Führung (5.), die Volodymyr Makovii mit einem direkt verwandelten Freistoß ausbaute (15.). Haunetal versäumte in dieser Phase, nachzulegen. Das rächte sich in Hälfte zwei, in der Friedlos pausenlos Druck aufbaute. Und Einschussmöglichkeiten zu Genüge hatte. Allein Steffen Glenz scheiterte zweimal per Kopfball und tauchte einmal völlig frei vor dem Kasten auf. Trainer Paco Garcia hatte nur Kopfschütteln übrig: „Die Chancen, die wir hatten...“ Die Treffer für den Gast fielen nach Elfmetern durch Matthias Wolf. Zunächst wurde Benjamin Augustin im Strafraum gelegt (59.), wobei Haunetals Mansouri Gelb-Rot wegen Meckerns sah. Die Spannung hielt an bis in die Nachspielzeit, in der erneut Augustin gefoult wurde, diesmal an der Strafraumgrenze. Den Nachschuss des Freistoßes bekam ein Haunetaler an den Arm. Friedlos jubelte zu Recht über den Punktgewinn.

Tore: 1:0 Mansouri (5.), 2:0 Makovii (15.), 2:1, 2:2 Wolf (59., FE), 2:2 Matthias Wolf (90.+4, HE) Gelb-Rote: Mansouri (Haunetal, 59.) wegen Meckern

SG Friedewald/Ausbach - SG Gudegrund 3:1 (2:0). Durchatmen bei den Gastgebern nach dem wichtigen und verdienten Dreier. Die Platzherren waren von Beginn an spielbestimmend, zeigten sich bei den vielen Torchancen allerdings nicht konsequent genug, sonst hätte man schon zur Pause viel höher geführt. Die Gäste versprühten nur bei Fehlern der Heimelf Gefahr.

Tore: 1:0 Simon Jäger (37.), 2:0 Ziyat Kaval (41.), 3:0 Malte Buhles (79.), 3:! Maurice Siepl (89.).

Von Thomas Becker