Grasbahnrennen: Irres Semifinale in Bad Hersfeld

Überraschungssieger in Bad Hersfeld: Sven Hollstein/Natasha Bartlett aus den Niederlanden. © Hartmut Wenzel

Bad Hersfeld – Packende Dramatik, irre Spannung: Die 16. Auflage des Internationalen Grasbahnrennens in Bad Hersfeld am Samstagabend hatte es in sich. Im Semifinale zur Europameisterschaft in der Gespannklasse siegte das holländische Duo Sven Hollstein und Natascha Bartlett.

Der Erfolg im letzten Lauf kam aber erst auf der Zielgeraden zustande, als zur Überraschung aller die direkten Konkurrenten Markus Brandhofer und Sandra Mollema, die das Fahrerfeld schon mit einem Vorsprung von fast 50 Metern anführten, plötzlich immer langsamer und sowohl von dem niederländischen Duo als auch von den Zweiten Immanuel Schramm und Frank Schlemer aus der Schweiz überholt wurden. Weil die Maschine von Brandhofer aber noch genug Geschwindigkeit drauf hatte, rollten die beiden Tölzer noch mit Ach und Krach über die Linie – und wurden gerade noch Dritter.

Die Vierten Marco Hundsrucker und Nadin Löffler verfehlten das Siegertreppchen so nur um Bruchteile von Sekunden. „Was für ein Finale?“, entfuhr es Rennsprecher Michael Schubert (Osnabrück). „In Bad Hersfeld ist heute ein Stück Grasbahn-Geschichte geschrieben worden.“ Nicht nur bei den Gespannen sondern auch bei den Internationalen A-Solisten dominierten zum Schluss die holländischen Farben. Allerdings hatte sich Janneck de Jong den Sieg im Einzel mehr als redlich verdient. Schon in den Vorläufen landete er dreimal auf dem ersten Rang und holte sich die volle Punktzahl.

Im abschließenden Lauf war er nach nur einer Runde vorn, baute danach den Vorsprung kontinuierlich aus. Zum Schluss durfte er den Goldenen Lullusglockenpokal mit nach Hause nehmen. In der Europa-offenen B-Lizenzklasse gewann Julian Bielmeier vor Mario Niedermeier. » MORGEN MEHR

Von Hartmut Wenzel