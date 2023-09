Auf in die norddeutsche Woche: MT Melsungen empfängt Donnerstag Hamburg und spielt Sonntag in Kiel

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Teilen

Er gibt die Richtung vor: MT-Kapitän Timo Kastening weiß, dass trotz zwei Siegen zum Auftakt nicht alles optimal gelaufen ist zuletzt gegen Leipzig. © Andreas Fischer

Sie schrieben sich fast die Finger wund. Dazu grinsten die Spieler des Handball-Bundesligisten MT Melsungen ununterbrochen immer wieder in Richtung der vielen gezückten Handy-Kameras der großen und kleinen Fans.

Kassel - Schon unmittelbar nach dem zweiten Saisonsieg gegen den SC DHfK Leipzig hob Timo Kastening aber mahnend den Zeigefinger. „Wir sollten die Bälle flach halten“, betonte der MT-Kapitän und ordnete das 28:27 gegen die Sachsen klar ein: „Es ist ganz einfach: Wenn man mit einem Tor gewinnt, ist nicht alles gut. So wie nicht gleich alles schlecht ist, wenn man mit einem Tor verliert.“

Fakt ist: Die Melsunger sind nach wie vor verlustpunktfrei. „Wir können den Moment genießen“, erklärte Trainer Roberto Garcia Parrondo. Zwei Siege zum Auftakt gab es zuletzt zu Beginn der Saison 2020/21. Damals folgte auf einen knappen Erfolg in Balingen ein klares 27:21 vor heimischer Kulisse gegen den TBV Lemgo. Am dritten Spieltag setzte es dann jedoch eine 21:31-Pleite beim HC Erlangen – der gute Eindruck des Starts war schnell futsch. Viel Zeit zur Regeneration haben die MT-Profis von Coach Parrondo nicht. Es wartet eine Englische Woche, die aber ziemlich norddeutsch daherkommt. Am Donnerstag ist ab 19 Uhr der HSV Hamburg in der Kasseler Rothenbach-Halle zu Gast, am Sonntag steigt ab 15 Uhr dann das Schlagerspiel beim Rekordmeister THW Kiel.

„Kiel ist erst einmal vollkommen egal. Wir müssen uns nur auf Hamburg konzentrieren“, sagte Kastening und gibt die Marschrichtung vor. Ins gleiche Horn stößt der erfahrene Abwehrstratege Adrian Sipos. „Wichtig ist es, den Fokus für die nächste Aufgabe zu finden“, betont der Ungar. Am Sonntag war bei den Nordhessen trainingsfrei. Seit gestern läuft die Vorbereitung auf das HSV-Spiel.

Diese zunächst nicht mitmachen wird Elvar Örn Jonsson. Der 26 Jahre alte Isländer, der seit dieser Saison im linken Rückraum zum Einsatz kommt, aber vor allem in der Abwehr enorm wichtig ist, hatte sich gegen Leipzig an der linken Schulter verletzt, war zur zweiten Halbzeit aber zurückgekehrt. Dass er nicht ganz schmerzfrei war, das war vor allem in der Offensive zu merken. In der Defensive sorgte er aber merklich für Stabilität.

MT-Sportdirektor Michael Allendorf gab gestern leise Entwarnung. Laut Allendorf hat sich Jonsson zumindest nicht schwerer verletzt, es sei nichts Strukturelles. Im Raum stehen maximal zwei bis drei Wochen Ausfallzeit – damit würde der Isländer freilich auch die beiden Duelle in dieser Woche verpassen. Sollte sich Jonsson aber gut fühlen, ist auch ein Einsatz am Donnerstag gegen Hamburg nicht ausgeschlossen, sagt Allendorf.

Unklar ist, ob Mohamed Darmoul in Kürze von GWD Minden zur MT wechseln wird. Der Tunesier hat nach einem Bericht der Bild-Zeitung sogar gegenüber seinem aktuellen Arbeitgeber den Wunsch geäußert, bereits jetzt nach Melsungen zu wechseln. Eigentlich soll Spielmacher Darmoul erst im nächsten Sommer an die Fulda kommen. Die MT ist nach HNA-Informationen bereit, eine Ablöse von mehr als 250 000 Euro zu zahlen. Nach dem Weggang von Kai Häfner zum TVB Stuttgart hat Melsungen aktuell noch einen Platz im Kader frei. (Maximilian Bülau und Björn Mahr)