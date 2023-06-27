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Auf Sand ging es in Datterode rund

Erstellt:

Von: Maurice Morth

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Vom 23. bis zum 25. Juni stand der Beachhandball in Datterode im Vordergrund. Wir haben die Eindrücke auf Bildern zusammengetragen.

Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
1 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
2 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
3 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
4 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
5 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
6 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
7 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
8 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
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Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
9 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
10 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
11 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
12 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
13 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
14 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
15 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
16 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
17 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
18 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
19 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
20 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
21 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
22 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
23 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
24 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
25 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
26 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
27 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
28 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
29 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
30 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
31 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
32 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
33 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
34 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
35 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
36 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz
Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt.
37 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz

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