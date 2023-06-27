Auf Sand ging es in Datterode rund

StartseiteSportRegionalsportAuf Sand ging es in Datterode rundErstellt: 27.06.2023, 05:00 UhrVon: Maurice MorthKommentareTeilenVom 23. bis zum 25. Juni stand der Beachhandball in Datterode im Vordergrund. Wir haben die Eindrücke auf Bildern zusammengetragen.1 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz2 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz3 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz4 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz5 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz6 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz7 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz8 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz0Lesen Sie auchGöttinger Bezirkspokal-Finals beim FC Grone mit Doppel-NachspielLESENBovender SV bestätigt neues Quintett für neue SaisonLESEN450 junge Kicker beim Festspiel-Cup des JFV Bad HersfeldLESENTV Hersfeld feiert sein 175-jähriges BestehenLESENJFV 37 Göttingen 3:2 im Finale: „Fußball-Veilchen“ feiern BezirkspokalsiegLESENMein Bereich9 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz10 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz11 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz12 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz13 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz14 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz15 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz16 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz17 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz18 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz19 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz20 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz21 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz22 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz23 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz24 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz25 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz26 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz27 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz28 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz29 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz30 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz31 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz32 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz33 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz34 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz35 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz36 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin Heinz37 / 37Vom 23. bis 25. Juni stand Beachhandball in Datterode im Mittelpunkt. Wir haben Eindrücke gesammelt. © Marvin HeinzAuch interessantKommentare