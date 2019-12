Auffälligkeiten der Darts-WM: Tolle Frau und trauriger Abschied

Zwei Wochen Darts-WM sind bereits vorbei, ab jetzt geht es in London in die entscheidende Phase. Wir blicken auf die Auffälligkeiten des bisherigen Turnierverlaufs.

Die Frau

Fallon Sherrock allein hat diese WM schon zu einem besonderen Ereignis gemacht. Die 25 Jahre alte Engländerin ist nun die erste Frau, die jemals ein Match bei einer Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und nicht nur das: Sherrock begeisterte die Massen im Londoner Alexandra Palace. Ihre Gegner hatten es nicht leicht, das Publikum pfiff sie teilweise aus. Die bunte Menge ist eben häufig auf der Seite des Außenseiters. Oder – wie in diesem Fall – der Außenseiterin.

Gestern endete Sherrocks Reise dann allerdings, den Sprung ins Achtelfinale schaffte sie nicht. Gegen Chris Dobey, ebenfalls Engländer, 29 Jahre alt und Nummer 22 der Welt, legte Sherrock gut los. Sie gewann den ersten Satz, sie gewann den dritten Satz. Sie führte 1:0 und 2:1. Sie verlor am Ende aber 2:4. Dennoch: Sherrock gehörte nach dem letzten Wurf die Bühne. Dobey klatschte für seine Gegnerin und forderte auch das Publikum auf, der 25-Jährigen noch einmal ordentlich zu applaudieren.

Die Deutschen

Drei gingen an den Start – am besten schlug sich einer, den kaum einer auf der Rechnung hatte. Debütant Nico Kurz sorgte für ein kleines deutsches Dartsmärchen. Der 22 Jahre alte Industriemechaniker kam in die dritte Runde, ehe er sich Junioren-Weltmeister Luke Humphries geschlagen geben musste.

Enttäuschend verlief die WM dagegen für Gabriel Clemens, der bereits in der ersten Runde die Segel streichen musste. Max Hopp, immerhin die Nummer 24 der Welt, quälte sich in Runde drei, dann scheiterte er an Darius Labanauskas.

Das Favoritensterben

Mit Rob Cross, Michael Smith, James Wade, Ian White, Mensur Suljovic und Joe Cullen schieden gleich sechs Spieler aus der Top 15 der Welt in den ersten drei Runden aus. Von den Genannten schaffte es sogar nur Wade in die dritte Runde. Die WM musste also früh ohne einige große Namen auskommen – was ohnehin gerade ein kleiner Trend in der Welt dieses Sports ist.

Es kommen immer mehr junge gute Spieler dazu, die den Etablierten das Siegen schwer machen. Sherrock und Kurz hatten übrigens ihren Anteil daran. Die Engländerin warf in Runde zwei Mensur Suljovic raus, Kurz ebenfalls in der zweiten Runde Joe Cullen. Die Tage, in denen Phil Taylor, Adrian Lewis, Gary Anderson, Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen das Geschehen in ihrer Hand hatten, sind mittlerweile vorbei. Wobei van Gerwen natürlich weiterhin der große Favorit auf den Titel ist.

Der Abschied

Wo wir bei einem weiteren großen Namen sind, der nicht nur früh aus dem Turnier ausschied, sondern der auch nie wieder dabei sein wird. Der Niederländer Raymond van Barneveld hatte vor der WM angekündigt, dass er anschließend seine Karriere beenden würde. Ebenso wie es Phil Taylor vor zwei Jahren tat. Der kam dann immerhin noch bis ins Finale – verlor dieses aber gegen Rob Cross.

Barney schied gleich in der ersten Runde gegen Darin Young aus. Es war ein trauriger Abschied für einen der größten Spieler, den dieser Sport in den vergangenen Jahren gesehen hat. Die Fans hätten gern mehr gesehen.