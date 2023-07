Fußball: SG Neuenstein geht‘s locker an

Trainingsauftakt bei der SG Neuenstein: Marcus Schäfer, stehend auf der Bank, aus dem Abteilungsvorstand bei der Begrüßung der Spieler. Thorsten Claus, vorn rechts, hat für das Mannschaftsfoto schon einmal Platz genommen. © Hartmut Wenzel

Mühlbach – Für die Fußballer der SG Neuenstein hat am Samstag wieder der Ernst des Lebens begonnen. In Mühlbach startete das erste Training mit einer Aufwärmphase und einem kleinen Turnier. Dass die Liga diesmal eine andere ist, sah man an der Trainingsbeteiligung. Fast 40 Spieler nahmen an der ersten Übungsstunde teil

Der Rückblick

Bevor Trainer Christian Pfeiffer zusammen mit seinem „Co“ Dennis Galbas auf dem Platz das Zepter beim Gruppenligaaufsteiger übernahm, nutzte Marcus Schäfer aus dem Abteilungsvorstand die Zeit für eine kurze Ansprache. Er beschwor den Zusammenhalt des Teams wie bereits in der Meisterserie in der Kreisoberliga, als die Neuensteiner einen Start-Ziel-Sieg wie in der Formel eins hinlegten. Der Teamgeist werde wichtig sein, um mit den Fuldaer Mannschaften Schritt zu halten, sagte Schäfer. „Das müssen wir tun, wenn der Aufenthalt in der Liga kein kurzfristiger werden soll.“

Kommen und Gehen

Mit Dominik Oelschläger hat nur ein Spieler den Verein verlassen. Die Rolle des 41-fachen (!) Torschützen, der seine Zelte beim Hessenligisten SV Steinbach aufschlug, soll jetzt auf mehrere Schultern verteilt werden. „Wir haben eine gute Offensivabteilung“, sagte Pfeiffer schon bei der Meisterschaftsfeier. „Denn eines ist klar, so einen Spieler wie den Oeli bekommst du so schnell nicht.“

Fünf Neuzugänge verbreitern den engen Kader der SG Neuenstein. Von der SG Niederaula/Kerspenhausen kam Niklas Braun, von Hohe Luft Ibrahim Oussmann und Leon Endrisch, Niklas Barthel von Barockstadt verstärkt den Aufsteiger im Tor. Neu ist auch Abas Hasan vom FV Friedlos, Bruder von Dawd Hasan. „Wir haben einen 20 Mann starken Kader für die Liga plus zwei Torhüter“, stellt Pfeiffer fest.

Der Ausblick

Dreimal die Woche plus Testspiele wird Pfeiffer in der Vorbereitung seine Elf zum Training bitten. Auf den Kreispokal haben die Neuensteiner diesmal ganz bewusst verzichtet, ganz allein deswegen, um feste Termine für die Testspiele zu haben. „Wir gehen das ganz locker an“, sagt der Trainer des Aufsteigers. „Wir brauchen uns in dieser Serie keinen Druck zu machen.“

Von Hartmut Wenzel