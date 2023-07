Kreispokal geht in die zweite Runde

Teilen

Die SG Wildeck, links Dennis Pierce, rechts Marcio Mangold nach dem 1:0-Führungstreffer gegen Werratal, erwartet in der zweiten Runde des Kreispokals Werratal. © Friedhelm Eyert

Trotz zweier Spielabsagen am ersten Spieltag machen die Ergebnisse der fünf Begegnungen zum Auftakt der Bitburger Pokalrunde Lust auf mehr.

Hersfeld-Rotenburg – Erneut sind es die Kicker der SG Wildeck, die im anstehenden Achtelfinale den Anfang machen. Morgen um 15 Uhr erwarten sie im Obersuhler Günther-Schlosser-Stadion Kreisoberligaaufsteiger SG Werratal, der bereits drei Testspiele bestritten hat. Einer Niederlage in Hönebach standen Siege in Unterbreitzbach und Philippsthal gegenüber.

Da sich das Team von SGW-Trainer Meik Dickmann noch im Aufbau befindet, sind die Gäste aus dem Kalirevier favorisiert. Eine Stunde später kommt es in Niedergude zu einem interessanten Vergleich zweier Kreisoberligisten. Dabei steht Spielertrainer Maik Leidorf bei den Gudefeldern gegen die FSG Jossatal vor seinem Pflichtspieldebut.

Erste Tests gegen Hönebach, Weidenhausen II und Herleshausen/Nesselröden gingen zwar verloren, trotzdem geht man mit Zuversicht in die Partie. Jossatal bestreitet im Pokal das erste Pflichtspiel. Es hat nach der Neugründung erste Erfahrungen bei einem Test gegen Gruppenliganeuling Neuenstein gesammelt. Neuzugang Thomasz Dziadzik (Saarland) und Björn Schlensog trafen beim 2:5 für die JSG.

Der FSV Hohe Luft, mit Neutrainer Paco Garcia an der Seitenlinie, trägt beim Gastspiel in Rockensüß gegen die SG Cornberg/Rockensüß trotz zahlreicher Spielerwechsel die Favoritenbürde.

Die Gastgeber unter Trainer Harald Siegel verbuchten beim ersten Test beim TSV Wichmannshausen einen Teilerfolg, der Hoffnung auf mehr macht. In Wippershain messen sich mit der SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain und der SG Heenes/Kalkobes zwei A-Ligisten.

Die Heimelf um Trainer Marc Güth hinterließ beim 5:1 gegen den Kreisoberligisten Friedewald/Ausbach einen starken Eindruck. Heenes musste sich dagegen Hohe Luft mit 2:4 geschlagen geben. Für beide ein echter Test unter Wettbewerbsbedingungen, was auch auf die Partie der SG Rotenburg/Lispenhausen gegen die SG Heinebach/Osterbach zutrifft. Auf dem Rotenburger Wittich erfolgt der Anpfiff um 16 Uhr, wobei die Gäste nach dem überraschenden Coup gegen die FSG Bebra weiter auf Erfolgskurs bleiben wollen. Bei der Partie am Sonntag, 16.30 Uhr, in Asbach zwischen der SG Hessen/SVA/SpVgg. Hersfeld und Pokalverteidiger SG Niederaula/Kerspenhausen scheinen die Rollen klar verteilt, wie auch in dem Aufeinandertreffen des ESV Ronshausen und der SG Aulatal, das am Mittwoch, 19. Juli, 19 Uhr, die zweite Runde beschließt.

(Thomas Becker)