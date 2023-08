Derbysieg - Auftakt nach Maß für die SG Neuenstein

Teils verbissene Zweikämpfe und Laufduelle prägten die Partie zwischen der SG Neuenstein (in Rot) und der SG Aulatal. 350 Zuschauer waren Zeuge des Neuensteiner 2:0-Sieges in Mühlbach. © Hartmut Wenzel

Jubel in Mühlbach: Die Gruppenliga-Fußballer der SG Neuenstein sind als Aufsteiger mit einem Derbysieg in die neue Saison gestartet.

Mühlbach – 2:0 (0:0) hieß es am Ende gegen die SG Aulatal. Die Treffer zum letztlich verdienten Sieg erzielten Maurice Kant (52.) und Daniel Schwarz (77.). 350 Zuschauer sorgten erst dafür, dass im Ort kaum noch ein Parkplatz zu finden war - dann gaben sie eine stimmungsvolle Kulisse in der Felsenkampfbahn ab.

„Wir waren einfach galliger, wollten den Sieg mehr“, brachte es Neuensteins Spielertrainer Christian Pfeiffer nach Spielschluss auf den Punkt. „Aus der Mannschaft will ich niemanden hervorheben, ich bin einfach brutal stolz auf dieses Team.“ Sein Gegenüber Martin Friedlich gab zu: „Das haben wir uns anders vorgestellt. Wir haben zu viel mit langen Bällen operiert. Neuenstein hat den kleinen Platz geschickt genutzt. Nach dem Rückstand hätten wir zurückkommen können, nach dem 0:2 nicht mehr.“

45 Minuten lang war es ein zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften neutralisierten sich, lauerten auf den Fehler des anderen. Aulatal stand hoch, versuchte die Gastgeber zu weiten Bällen zu zwingen, zog aber seinerseits in den Zweikämpfen im Mittelfeld zu oft den Kürzeren.

Chancen gab es wenige: Neuensteins Dennis Galbas zielte nach einer Ecke knapp vorbei (10.), zweimal musste Aulatals Keeper Fabian Lepper in höchster Not retten - gegen den steil geschickten Aron Peter Leiding (32.) und den durchgestarteten Moritz Würl (41.). Auf der Gegenseite zischte Nils Fischers Freistoß knapp am Kasten vorbei (34.).

Den Bann brach Maurice Kant kurz nach der Pause: Einen durchgesteckten Pass im Strafraum erreichte er und schob den Ball an Lepper vorbei zur umjubelten Führung. Doch die Neuensteiner mussten zittern. Denn es folgte, wie von Trainer Friedrich erwähnt, die stärkste Phase der Gäste, die dem Ausgleich zweimal sehr nahe kamen. Simon Hennighausen scheiterte nach einer feinen Kombination über Dustin Bambey und Simon Michael Mueller am Neuensteiner Schlussmann Simon Schwarz (65.), und dann setzte der eingewechselte Moritz Wernick den Ball über den Kasten, nachdem zuvor schon Kilian Krapp in Schwarz seinen Meister gefunden hatte.

Die Entscheidung fiel dann glücklich für die SGN: Nach einer missglückten Kofballrückgabe kamen die Gäste in Ballbesitz, ein zweiter Flankenversuch von rechts landete bei Daniel Schwarz, und der bezwang Lepper aus Nahsistanz zum zweiten Mal.

Das erwartete Aufbäumen der Aulataler blieb weitgehend aus. Mehr als einen zu schwachen Kopfball von Pascal Schmitt musste Schwarz nicht mehr parieren. Und so tanzten die Neuensteiner nach dem Schlusspfiff im einsetzenden Platzregen auf dem Rasen und sangen das Lied vom Derbysieger.

Neuenstein: S. Schwarz - Kant, Oussmann, Leiding (89. A. Schwarz), D. Schwarz (83. Braun), Würl (89. Kolbe), Galbas, Pfeiffer (81. Endrisch), Seitz, Deneke (87. S. Skrabal), L. Skrabal Aulatal: Lepper - Richardt, P. Honstein (59. Wernick), Kurz, Mueller, Hennighausen, S. Schuch, Fischer, Bambey, Piel (73. Schmitt), Krapp SR: Rübe (Vellmar), Z: 350. Tore: 1:0 Kant (52.), 2:0 D. Schwarz (77.)

(Rainer Henkel)

