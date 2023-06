Gruppenligist Aulatal sichert Klassenerhalt

Jubel um Nils Fischer: Der Kapitän der SG Aulatal war mit zwei Treffern, davon einem wunderschönen Freistoßtor, am Sieg seiner Mannschaft in Schwarzbach beteiligt. © Friedhelm Eyert

Mit einem 3:1 (2:0)-Erfolg am letzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga bei der SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach sicherte sich die SG Aulatal den direkten Klassenerhalt.

Direkt absteigen müssen neben den bereits feststehenden Teams von Hohe Luft, FT Fulda und Hosenfeld auch Lütter, das gegen den Relegationsteilnehmer FV Horas mit 1:3 verlor, sowie auch der SV Hofbieber, der mit einer 0:2-Niederlage aus Thalau zurückkehrte, das mit diesem Sieg sich ebenfalls direkt sicherte. Das mit Horas punktgleiche Oberzell/Züntersbach schaffte den Klassenerhalt nur durch den direkten Vergleich.

Das Damoklesschwert des Abstiegs schwebte über der Partie. Denn Aulatal, das in der Abschlusstabelle Rang acht belegte, begann in Schwarzbach zunächst sehr nervös. „Die Angst, noch in die Relegation zu kommen, steckte wie Blei in den Beinen“, sagte Max Schuch aus der Aulataler Teamleitung. Unterstützung bekam die SG durch die Spieler der eigenen Zweiten – deren Spiel in Cornberg war abgesagt worden. Der „Dosenöffner zum Sieg“, so Schuch, war einmal mehr Nils Fischer in Minute 27. Zehn Minuten später erhöhte Max Weber nach feiner Vorarbeit von Joshua Piel. „Er war der Beste heute und hat eines seiner besten Spiele im blau-weißen Trikot gezeigt“, lobte Schuch den Youngster, der erst im vergangenen Jahr zu den Aulatalern gestoßen war.

Noch einmal keimte die Abstiegsangst, als Oberzell in Schlüchtern mit 2:1 in Führung ging und Finn Birkenbach für Elters verkürzt hatte. Der Jubel bei den Aulatalern kannte aber keine Grenzen, als Fischer mit einem Freistoß aus 20 Metern direkt in den Winkel den „Deckel draufmachte“, wie es Schuch ausdrückte. Fischer gut, alles gut - Klasse gepackt. Am Wochenende kann die Mannschaftsfahrt nach Prag starten.

Elters/Eckweisbach/Schwarzbach: Stüss, Grösch, Dietrich, Hohmann, Vey, Birkenbach (86. Vogler), Langgut, Zehner, N. Neubauer, S. Neubauer 68. L. Weber), Farnung (81. Enders). SG Aulatal: Lepper, Kurz, Müller, Hennighausen, Hahl, S. Schuch, Fischer, A. Honstein, Weber, (58. Pantke) Piel (79. Kozik) , Krapp,

Z: 150, Tore: 0:1 N. Fischer (27.), 0:2 Weber (37.), 1:2 Birkenbach (63.), 1:3 N. Fischer (73.)

Von Hartmut Wenzel