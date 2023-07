Fußball-Kreispokal: Aulatal-Derby erst am Montag

Die SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain (in Weiß) hat das Halbfinale bereits erreicht. © Friedhelm Eyert

Im Fußball-Kreispokal um den Bitburger-Cup geht es langsam ans Eingemachte. Nur noch zwei Siege sind die Viertelfinalisten vom Endspiel entfernt. Den ersten Schritt hat Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain bereits hinter sich.

Hersfeld-Rotenburg - Mit einem 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Rotenburg/Lispenhausen sicherte man sich bereits am Dienstag die Halbfinalteilnahme. Heute möchte Kreisoberliga-Absteiger Wildeck es der Dreier-SG ab 19 Uhr in Richelsdorf gegen Hohe Luft nachmachen.

Das junge Team von Trainer Meik Dickmann überraschte im Achtelfinale mit einem 4:0 gegen Kreisoberligaaufsteiger Werratal. Gegen den Hersfelder Gruppenligaabsteiger muss schon alles passen, viel wird davon abhängen welche Akteure zur Verfügung stehen, um Weiterzukommen.

Die neu formierte SG-Elf hat bei den bisherigen Auftritten gezeigt, dass nach der völlig verkorksten Kreisoberligasaison, es in dieser Spielserie wieder aufwärts gehen kann. Ziel von FSV-Coach Paco Garcia ist es, wie in den letzten beiden Pokalrunden auch, mindestens das Halbfinale zu erreichen.

Die Voraussetzungen für eine spannende Partie sind also gegeben. Auch die Partie FSG Hohenroda gegen die SG Gudegrund wurde auf Wunsch der Vereine vom ursprünglich vorgesehen Samstag verlegt. Am Dienstag, 25. Juli, 19 Uhr, empfängt die FSG in Mansbach die SG Gudegrund. Bereits am Montag, 24. Juli, 19 Uhr, kommt es in Niederaula wohl schon zu einem vorweggenommenen Endspiel. Titelverteidiger SG Niederaula/Kerspenhausen empfängt dann den Gruppenligisten SG Aulatal.

Heute, 19 Uhr: SG Wildeck - FSV Hohe Luft (Richelsdorf).

Montag, 26. Juli, 19 Uhr: SG Niederaula/Kerspenhausen.- SG Aulatal (Niederaula)

Dienstag, 25. Juli, 19 Uhr:

FSG Hohenroda.- SG Gudegrund (Mansbach).

Runde 2: ESV Ronshausen – SG Aulatal 0:9 (0:2) Gruppenligist SG Aulatal hat sich mit einem klaren 9:0 (2:0) beim B-Ligisten ESV Ronshausen als letztes Team für das Bitburger Pokalviertelfinale qualifiziert. Das Team von Trainer Martin Friedrich war von Beginn an spielbestimmend und unterstrich über die ganze Spielzeit seine individuelle Klasse. Die Platzherren sahen sich einem ständigen Druck ausgesetzt und ESV-Keeper Kevin Stöwer verhinderte mit einigen guten Paraden weiteres Unheil. „Die SG hat die Tore gut raus gespielt. Wir wollten Erfahrung sammeln und die Mannschaft muss sich erst finden“, so Fußball-Abteilungsleiter Winfried Reichhold nach dem Spiel. Insgesamt spiegelt das Ergebnis nicht ganz die Leistung der Heimelf wieder. Die einzige nennenswerte Torchance zum Ehrentreffer hatte Tim Kleinschmidt (35.).

Auf der Gegenseite bestach Joshua Piel mit vier Treffern. Aulatal trifft im Halbfinale nun auf Titelverteidiger Niederaula/Kerspenhausen. bt

Tore: 0:1 Kilian Krapp (15.), 0:2 Piel (35.), 0:3 Krapp (48.), 0:4 Piel (50.), 0:5 Simon Müller (53.), 0:6 Piel (60.), 0:7 Nils Fischer (71.), 0:8 Piel (75.), 0:9 Jona Eckhardt (77.).