Fußball vom Freitagabend: Gruppenligisten Aulatal, Hohe Luft und Hönebach spielen remis

Teilen

Kopfballduell: Zweikampf in der Luft zwischen einem Wölfer Verteidiger und Unterhauns Fabian Kallée (rechts). © Friedhelm Eyert

In der Fußball-Gruppenliga musste Aufsteiger FSV Hohe Luft am Freitagabend im Spiel gegen den TSV Künzell in der Schlussminute den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Die SG Aulatal bleibt nach dem 0:0 in Schlüchtern weiterhin ungeschlagen. Der ESV Hönebach und Hofbieber trennten sich 1:1. Am Sonntag (15.30 Uhr) stehen sich im Derby Hohe Luft und Hönebach gegenüber.

Gruppenliga Fulda

Hohe Luft – Künzell 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Johann Eirich (28.), 1:1 Andreas Drews (90.)

Zuschauer: 50

Schlüchtern – Aulatal 0:0.

Zuschauer: 120

Hönebach – Hofbieber 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Torsten Müller (7., Foulelfmeter), 1:1 Tim Schwarz (58.) - Z: 150

Rote Karten: Julian von Keitz (Hofbieber, 57.) – wegen Tätlichkeit, Tim Kleinschmidt (Hönebach, 69.) – wegen groben Foulspiels.

Gelb-Rote Karte: Leon Ebert (Hofbieber, 72.)

Kreisoberliga Nord

Weiterode – Neuenstein 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Schwarz (75.).

Gudegrund – Friedewald/Ausbach 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Laistner (6.), 0:2 Pfannkuch (8.), 0:3 Schäfer (52.), 1:3 Brandtner (61.).

Kiebitzgrund/Rothenkirchen – Niederaula/Kerspenhausen 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Dittmann (7.), 1:1 Schaub (13.), 2:1 Helmke (66.).

Verschossener Handelfmeter: Niklas Braun (Niederaula/K., 36.)

Niederjossa/Breitenbach – SV Steinbach II 1:0 (1:0). Tore: 1:0 Alex Schwab (34.)

Bebra - Dittlofrod/Körnbach abgebrochen beim Stand von 1:1 nach zwei Rettungswagen-Einsätzen.

Kreisliga A1

SG Werratal - SG Rotenburg/Lispenhausen 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Alex Deringer (16.), 2:0 Leon May (45), 3:0 Alin Cotan (49.)

SG Cornberg/Rockensüß - SG Niederaula/Kerspenhausen II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Fabian Franz, 2:0 Fabian Franz (14./22.), 3:0 Marven Thiel (52.), 4:0 Marius Franz (57.)

SG Heinebach/Osterbach - SG Aulatal II 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Sergej Boka (46.), 0:2 Jonas Tantke (49.), 0:3 Paul Kozik (86.)

SG Sorga/Kathus - SG Nentershausen/W/S. 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Marcel Mangold (35.), 1:1 Onurhan Tasdemir (57.), 1:2 M. Mangold (59.), 1:3 Tim Bachmann (88.).

SG Haselgrund/Breitenbach - TSV Baumbach 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Tom Bickel (22.), 2:0 Marcel Woche (32./FE) 2:1 Rene Haede (63.)

TV Braach - VfL Philippsthal 0:4

SG Heenes/Kalkobes - Hattenbacher SV 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Ashequllah Noori (41.), 1:1´, 2:1 Yasin Kayha (45./90.)

Kreisliga A2

SV Großenbach - SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Henkel (15./E), 1:1 Winter (25./FE), 1:2 Winter (59.), 1:3 Tobi Reinhardt (62.), 1:4 Felix Nothbaum (75.FE)

TSG Mackenzell - SG Dammersbach/Nüst/Gaalbern 5:4 (2:3). Tore: 0:1, 0:2 Andreas Roth (10./14.), 1:2 Jakob Grosch (18./FE), 2:1 Maximilian Trapp (35.), 2:3 Andreas Roth (38.), 2:4 Andreas Roth (55.), 3:4 Andreas Herget (60.), 4:4 Christian Vogt (65.), 5:4 Jonas Noodt (89.)

BW Großentaft - SG Michelsrombach/R 0:3

SG Praforst - SG Eiterfeld/Leimbach II 5:0

Unterhaun - Wölf 2:4 (1:0)

Kirchhasel - Soisdorf 1:3