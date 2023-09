Fußball-Gruppenliga: Aulatal kommt spät - aber gewaltig

Seine taktischen Anweisungen zeigten Erfolg: Trainer Martin Friedrich. © Friedhelm Eyert

Erst eine fulminante Schlussviertelstunde sicherte der SG Aulatal in der Fußball-Gruppenliga einen am Ende verdienten 4:1 (0:1) Heimsieg gegen Ehrenberg. Die Mannschaft von Trainer Martin Friedrich setzt sich mit diesem Erfolg im oberen Tabellendrittel fest und scheint für die kommenden Aufgaben am Donnerstag in Freiensteinau und am kommenden Sonntag in Kerzell gerüstet.

Dafür bedarf es aber einer von Beginn an besseren Leistung, als in der ersten Halbzeit gestern. Das sah auch Friedrich so: „Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen, waren behäbig, zu langsam und nicht zielstrebig genug. Da lief nichts rund.“ Da auch der Gast aus der Rhön seinerseits wenig Konkretes zustande brachte, blieb das Niveau auf einem sehr bescheidenden Level. Dennoch gelang den Gästen, denen sichtlich die Partie am Donnerstag gegen Johannesberg in den Knochen steckte, unverhofft die Führung, als Daniel Heil aus 24 Metern abzog und Geburtstagkind Fabian Lepper im SG-Tor keine Chance ließ (38.). „So wie in der ersten Hälfte gehts nicht weiter, jetzt geben wir Gas“, motivierte Trainer Friedrich seine Jungs. Und die nahmen sich die Worte zu Herzen. Durch den Wechsel von Sebastian Schuch ins Abwehrzentrum, gelang deren Stabilisierung und ein besserer Spielaufbau. Nutznießer war dadurch zuerst Moritz Wernick, der eine Eingabe von Kapitän Nils Fischer zum 1:1 ins lange Eck spitzelte (58.).

Danach traten die eingewechselten Simon Hennighausen und Luca Eckhardt in Erscheinung. Ersterer verwandelte einen Freistoß von Kilian Krapp per Kopf zum 2:1 (78.), ehe Eckhardt nach Zuspiel des agilen Dustin Bambey aus 14 Metern traf (85.). Den Schlussakkord setzte Fischer, der einen an Eckhardt verursachten Elfer, zum 4:1 nutzte (88.).

SG Aulatal: Lepper - Richardt (12. P.Honstein), Kurz, Müller, Wernick, J. Eckhardt, (65. Hennighausen), Schuch, Fischer, Bambey, Piel (65. L. Eckhardt), Krapp SG Ehrenberg: Meinecke- Jestädt, Keidel, Goldbach, Vorndran, (76.Röder), Schäfer, Dinkel, Greifzu, Diel (83.Kreuzer), Hartung, D. Heil (65.Zentgraf) SR: Pape (Vellmar) Z: 200 Tore: 0:1 D. Heil, 1:1 Wernick (58.) 2:1 Hennighausen(78.), 3:1 L.Eckhardt (85.) 4:1 Fischer (88.FE)

Von Michael W. Rimkus