Gruppenliga: Aulatal muss weiter bangen

Achtung, Ball kommt: Aulatals Pascal Honstein, rechts, beim Kopfball mit einem Schlüchterner. © Friedhelm Eyert

Kirchheim – In puncto Klassenerhalt muss die SG Aulatal in der Fußball-Gruppenliga bis zum letzten Spieltag bangen. Am Freitag schaffte die Elf um Trainer Martin Friedrich ein 2:2 (1:2)-Remis gegen die SG Schlüchtern, holte dabei aber einen 0:2-Rückstand durch eine starke kämpferische Leistung auf.

„Es ist definitiv ein Punktgewinn für uns gewesen“, sagte der Coach. „Schlecht war eben nur, dass wir wieder einfache Gegentore gefangen haben.“ Sein Gegenüber Maik Gaul, der Kapitän Nils Fischer eng durch Lukas Bojenc bewachsen ließ, hatte eine starke erste Halbzeit gesehen, aber eine dafür umso schwächere zweite. „Da haben uns einfach die Anspielstationen gefehlt.“ Die Gastgeber benötigten diesmal sehr lange, um ins Spiel zu kommen. Ehe die Aulataler überhaupt zu Chancen kamen, stand es bereits 2:0 für Schlüchtern. Nach gerade einmal 20 Minuten bekam Lars Jordan den Ball aus dem Mittelfeld und ließ Fabian Lepper im Eins-zu-eins stehen und schoss zur Gästeführung ein. In der 34. Minute musste Pascal Honstein wegen einer Zerrung im Oberschenkel gegen Maximilian Weber ausgewechselt werden. Humpelnd, mit einem Eisbeutel in der Hand, kam er nach der Pause aus der Kabine. Doch der Tausch war kein schlechter - im Gegenteil. Der neue Mann belebte das Spiel auf der rechten Seite entscheidend.

Weber war auch der Ausgangspunkt zum Anschlusstreffer. Seine Ecke kurz vor dem Seitenwechsel erreichte Simon Müller, der leitete weiter auf Joshua Piel, ehe der im Netz landete. 1:2 – und Halbzeitpfiff. Der Treffer wirkte wie eine Initialzündung. Als die Schatten an der Autobahn immer länger wurden, fiel der Ausgleich wie aus heiterem Himmel.

Ein Freistoß von Max Weber, getreten aus 25 Metern Entfernung, senkte sich hinter Zarmack ins lange Eck. „Es war mit auch ein Torwartfehler“, befand Gaul. „Er hat zu sehr auf das kurze Eck speckuliert.“ Fast wäre Schlüchtern fünf Minuten später wieder die Führung geglückt, aber Busch verzog von der rechen Seite bei einem Konter. Im Gegenzug der eingewechselte Leonard Piranty.

Aulatal: Lepper, P. Honstein (34. Weber), Kurz, Müller, Hennighausen, Hahl, S. Schuch, Fischer, Honstein, Piel (62. Piranty), Krapp

Schlüchtern: Zarmac, Bojnec (90. Moaremoglou) , Mitrev, Gärtner, Berkel, Jordan, Dapar (75. Kling) , Busch, Heil (46. Schmidt), Maechtel, Heuschkel

Tore: 0:1 Jordan (20.), 0:2 Busch (35.), 1:2 Piel (45.), 2:2 Weber (60.), Z: 100

Von Hartmut Wenzel