Fußball-Gruppenliga: Aulatal und Hönebach spielen doppelt

Zweikampf: Yannik Hahl will beide Spiele am Freitag und Sonntag mit Aulatal gewinnen. © Friedhelm Eyert

Der nächste Spieltag in der Fußball-Gruppenliga ist dreigeteilt. Am Freitag bestreiten Aulatal und Hönebach Nachholspiele, am Samstag erwartet Hohe Luft Hosenfeld, während Eiterfeld auf Großenlüder trifft. Und am Sonntag spielt Aulatal gegen Horas, Hönebach in Thalau.

Hersfeld - Rotenburg – Fünf Direktabsteiger werden in der Gruppenliga gesucht, der Sechstletzte muss in die Relegation mit den Zweiten der Kreisoberliga. Der Tabellendreizehnte TSG Lütter hat inzwischen die Reißleine gezogen und den Trainer gewechselt. Für Marco Lohsse übernehmen Stephan Walter und Marco Bieber als Gespann das Traineramt.

SG Aulatal

Die SG Aulatal ist Fünfter in der Tabelle. Doch noch reicht dieser Rang nicht zum Klassenerhalt Nur sieben Punkte sind es zum ersten Abstiegsplatz (12. Großenlüder, 13. Lütter – beide 29 Punkte). Die beiden Heimspiele in Oberaula am Freitag (18.30 Uhr) gegen Kerzell und am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Horas sind aus diesem Grund extrem wichtig.

Max Schuch aus der Mannschaftsführung denkt gern an die letzten beiden Siege gegen Hosenfeld (1:0) und Künzell (2:1) zurück. „Alle Augen liegen bei uns auf dem Klassenerhalt der ersten Mannschaft. Und die beiden Siege waren sechs Punkte, die extrem wichtig in dieser Hinsicht für uns waren“, sagt der Verantwortliche, der darauf hofft, dass Aulatal beide Spiele gewinnt.

Am Freitag fällt aber Sebastian Schuch wegen einer Dienstreise aus. Schuch ist Sonntag wieder dabei, während Pascal Honstein wegen einer Oberschenkelzerrung und Moritz Wernick (privat verhindert) ausfallen. Inzwischen hat Aulatal auch einen Nachfolger für die zweite Mannschaft in der A-Liga gefunden. Für Viktor Kibenko (nach Asterode) soll Michael „Archie“ Schäfer, bisher Torwartrainer, die Zweite coachen.

SG Eiterfeld

Der Gruppenliga-Spitzenreiter strauchelte am vergangenen Wochenende beim 2:3 in Thalau – eine absolut unnötige Niederlage, die den Konkurrenten Freiensteinau auf vier Punkte heranbrachte. „Thalau spielt um den Klassenerhalt, hat sich richtig ins Spiel reingekämpft. Währenddessen hat bei uns der unbedingte Wille gefehlt“, bilanziert Eiterfelds Trainer Ante Markesic. „Da kam zu wenig von uns.“ Zudem hätte auch das notwendige Glück gefehlt. „Bei denen ist jeder Schuss ins Tor gegangen.“

Einschwören auf Großenlüder: Die SG Eiterfeld/Leimbach will das Heimspiel am Samstag gegen den Zwölften auf jeden Fall gewinnen. © Friedhelm Eyert

Der Tabellenführer sollte nicht den Fehler machen und den Gegner aus Großenlüder am Samstag, Beginn der Partie ist um 16.30 Uhr, auf die leichte Schulter nehmen. Der Gast ist Zwölfter, punktgleich mit der TSG Lütter und benötigt im Kampf um die Liga also jeden Zähler. Überdies: „Großenlüder ist ein Team, das uns nicht liegt“, sagt Markesic. „Die Spiele gegen uns sind immer knapp ausgegangen. Wir müssen uns auch diesmal richtig ins Spiel reinknien und kämpfen“, gibt der Coach die Parole aus. Fehlen wird Robin Sorg, der sich im Spiel der zweiten Mannschaft die Bänder gedehnt hat, Niklas und Tim Hartwig fehlen privat und auch Alexandru Moise hat sich gezerrt.

FSV Hohe Luft

Der Letzte gegen den Drittletzten – für den FSV Hohe Luft ist die Partie gegen die SpVgg Hosenfeld am Samstag ab 16 Uhr noch einmal eine Gelegenheit, etwas Zählbares zu ergattern. Vom Klassenerhalt redet beim Tabellenletzten allerdings niemand mehr. 18 Punkte Rückstand hat der FSV auf einen Nicht-Abstiegsplatz. „Wir wollen und aber anständig aus der Klasse verabschieden“, sagt Trainer Enis Veapi, der Woche für Woche mit Personalproblemen kämpft. Meist müssen Spieler aus der Reserve aushelfen, die am Wochenende zum zweiten Mal deswegen nicht antreten konnte. Das droht diesmal allerdings nicht, verspricht der Trainer. Aktuell fallen Bojan Kostadinov und Leon Endrisch (Urlaub) sowie Ibrahim Oussmann (Rotsperre) fallen aus.

ESV Hönebach

Der ESV Hönebach ist am Freitag ab 19 Uhr bei FT Fulda gefordert. Am Sonntag ab 15 Uhr geht es nach Thalau. Dem 1:3 in Eiterfeld folgte das 0:1 bei Elters/Eckweisbach/Schwarzbach, dazu kamen vier Ampelkarten. (Hartmut Wenzel und Rainer Henkel)