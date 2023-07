Fußball: Aulatal startet die Vorbereitung

Alle für die SG Aulatal: Die Neuen des Gruppenligisten mit von links: Nico Weniosza, Dustin Bambey, Trainer Martin Friedrich, Co-Trainer Michael Schäfer, Felix Wind und Axel Richhardt. © Bernd Krommes

Die SG Aulatal geht mit einem verbreiterten Kader die kommende Serie in der Fußball-Gruppenliga an.

Kirchheim – Trainer Martin Friedrich hatte am Freitag alle Spieler zum Trainingsauftakt nach Kirchheim eingeladen.

Der Rückblick

Die Mannschaft habe in der abgelaufenen Saison eine starke Mentalität entwickelt, lobt Friedrich den Charakter des Teams. Vor allem in der Hinserie hätte das geholfen, Spiele zu gewinnen. „Obwohl wir anfangs zurückgelegen haben, haben wir noch gesiegt.“ Aulatal ritt auf der Erfolgswelle, die sich schon in der Vorsaison aufgebaut hatte. In der Rückserie in diesem Jahr stellte sich das anders dar. Aulatal rutschte von Rang fünf auf Rang 13 ab. Bei der Ursachenforschung für diesen Rückschritt kam die Teamleitung auf einen Nenner: Mangelndes Training. „Wir sind einfach zu faul gewesen“, übt Friedrich deutlich Kritik.

Kommen und Gehen

Fünf Spieler, darunter auch Viktor Kibenko, verlassen den Verein Richtung Asterode/Christerode/Olberode. Beim kommenden Schwälmer Kreisoberligisten werden Sergej Boka, Georg Muratidi und Jonas Pantke spielen, die im erweiterten Kreis der Aulataler ersten Mannschaft zu finden waren. Kibenko wird Spielertrainer. Auch Bartosz Jablocki verlässt den Verein. Er geht zur neuen Spielgemeinschaft Jossatal. Doch die Zugänge sollten die personellen Verluste auffangen können. Schon im Winter wurden mit dem Schwarzenbörner Dustin Bambey und Philipp Rehbaum (Rückkehrer vom Hattenbacher SV) die ersten personellen Weichen gestellt.

Aus Schwarzenborn kamen hinzu: Pascal Schmitt für den Sturm, Jona Eckhardt, Bruder von Luca Eckhardt, Axel Richardt, Flügelspieler – er spielte bereits in der Jugend bei Aulatal – Felix Wind von Immichenhain/Ottrau sowie Nico Winiosza, der aus der Slowakei nach Kirchheim gezogen ist. Patrick Pelz wurde als dritter Torhüter reaktiviert. Aulatal betont ausdrücklich, bei den Zugängen aus Schwarzenborn nicht aktiv abgeworben zu haben.

Der Ausblick

Dreimal die Woche wird Friedrich seine Mannschaft zum Training bitten, hinzukommen Test- und Pokalspiele. Höhepunkt der Vorbereitung wird schon ein kleines Trainingslager am kommenden Wochenende in Schwarzenborn sein. Der Reigen der Testspiele wird bereits am Mittwoch mit einem Spiel beim Hessenligaaufsteiger Hünfelder SV eröffnet. Beginn ist um 19 Uhr.

Von Hartmut Wenzel

Hütchenspiel: Die Spieler der SG Aulatal dribbeln um die Pylonen, den Ball eng am Fuß. © Bernd Krommes