Ausgerechnet Milloshaj macht alles klar! OSC Vellmar feiert Kreispokalsieg gegen KSV Baunatal

Von: Pascal Spindler

Ständig in Aktion: Egli Milloshaj verlässt den OSC Vellmar, wechselt zum KSV Baunatal. Im Kreispokalfinale traf er ein letztes Mal für den OSC – gegen den KSV zum Sieg. © Dieter Schachtschneider

Der OSC Vellmar ist neuer Kreispokalsieger, gewinnt das Endspiel gegen den KSV Baunatal und startet im Hessenpokal. Ausgerechnet Egli Milloshaj entscheidet das Spiel.

Wattenbach – Der OSC Vellmar ist Kreispokalsieger – und ausgerechnet Egli Milloshaj ist der gefeierte Held beim Fußball-Verbandsligisten. Der scheidende Mittelfeldmann spielte jahrelang für den OSC, wechselt zur neuen Saison zum KSV Baunatal. Zu dem Gegner, den Vellmar dank seines Treffers in der 90. Minute am Donnerstagabend im Kreispokalfinale mit 2:1 (1:0) bezwang.

Der Hessenligist aus Baunatal geht personell arg gebeutelt in die Partie, Trainer Tobias Nebe kann lediglich eine Rumpftruppe auf den Rasen schicken. Viele Spieler weilen im Urlaub oder sind verletzt. Lediglich acht gestandene Hessenliga-Profis sind im Aufgebot, dazu kommen Jugendspieler. In der zweiten Halbzeit wird Manuel Pforr, eigentlich sportlicher Leiter der Baunataler, eingewechselt. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht, weil wir den Umständen gern getrotzt hätten. Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben“, sagt Baunatals Trainer Nebe nach der Partie.

Vor rund 300 Fans auf dem Sportplatz in Söhrewald-Wattenbach ist es Baunatals Hüseyin Cakmak, der das erste Mal aufs Tor zielt. Seinen wuchtigen Distanzschuss pariert Vellmars Schlussmann Tobias Orth glänzend (3.). Dem KSV ist anzumerken, dass er nicht eingespielt ist, die Abläufe nicht stimmen. Anders bei Vellmar: Die Mannschaft von Trainer Jörg Müller hat schnell mehr von der Partie. OSC-Mann Sinan Üstün überrascht Baunatals Torhüter Felix Bachmann mit einem Schuss von der linken Seite. Mit den Fingerspitzen kratzt der Keeper den Ball von der Linie (9.).

Bei hohen Temperaturen versuchen es beide Teams immer wieder mit Schüssen aus der Distanz: Milloshaj (17.) und Serkan Aytemür (38.) für den OSC, Nicolai Lorenzoni für den KSV (39.). So richtig gefährlich wird es allerdings erst, als Baunatal besser ins Spiel kommt. Eine Kombination zwischen Cakmak, Tom Siebert und Johann Klein bringt Letzterer nicht aufs Tor (25.), ein Kopfball von Niklas Künzel fliegt knapp am OSC-Kasten vorbei (35.), Cakmaks Schuss aus kurzer Distanz geht klar drüber (42.). Baunatal hat die besseren Chancen, doch Vellmar macht das Tor – Enver Maslak schiebt kurz vor der Pause flach zum 1:0 ein (45.). Keine Chance für Bachmann.

Kreispokalfinale: Siebert gleicht für den KSV Baunatal aus

Im zweiten Durchgang sind die Baunataler zunächst das bessere Team. Ein eigentlich schwach ausgeführter Eckball landet am zweiten Pfosten beim frei stehenden Siebert, der trifft zum 1:1 (50.). Baunatal macht nun weiter: Cakmak sucht wieder Siebert, Luca Trump ist dazwischen (55.). Vellmar steckt nicht auf, kämpft sich nach einer schwächeren Viertelstunde zurück in die Partie –und geht beinahe wieder in Führung. Aytemürs Schuss aus der zweiten Reihe klatscht an die Latte (64.), ein Abschluss von Üstün geht knapp vorbei (74.). OSC Trainer Müller: „Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Mit einer kleineren Schwächephase zwischendurch, aber wir haben uns zurückgekämpft. Dass Egli dann noch das Tor macht, war wie im Drehbuch.“

Vellmar wirkt in der Schlussphase fitter, ist aktiver. Baunatal setzt offensiv kaum noch Aktionen. Kurz vor dem Schlusspfiff fliegt der Ball schließlich noch einmal zu Milloshaj, an der Strafraumkante nimmt er Maß und haut den Ball zum späten 2:1 ins Netz (90.+3.). „Ich freue mich total, aber das war schon komisch. Ich hatte vier geile Jahre in Vellmar, jetzt geht’s nach Baunatal. Dieses Ende ist was ganz besonderes“, sagt Milloshaj. Ausgerechnet er entscheidet das Finale.

