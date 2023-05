U15-Regionalliga: KSV Hessen gastiert zum Abschluss beim Vizemeister

Von: Sebastian Reichert

Noch einmal fokussiert: Entschlossen wie hier gegen den VfB Stuttgart will die U15 des KSV Hessen (in Schwarz) auch im letzten Spiel in Frankfurt auftreten. © Andreas Fischer.

Die C-Junioren des KSV Hessen Kassel absolvieren heute Abend zum Regionalliga-Abschied ein Spiel bei Vizemeister Eintracht Frankfurt.

Kassel – Letzte Partie für den KSV Hessen Kassel in der höchsten deutschen Spielklasse der C-Junioren. Die als Absteiger feststehenden Nordhessen von Jan Krug und Marvin Lux gastieren zum Regionalliga-Abschied am heutigen Donnerstag (18.30 Uhr) bei Vizemeister Eintracht Frankfurt.

Bestenfalls könnten die kleinen Löwen noch auf den ersten Abstiegsplatz klettern, im schlechtesten Fall noch um einen Rang auf den vorletzten Platz abrutschen. „Das war ein besonderes Jahr für uns“, machte Trainer Jan Krug seinem Team in einer Rede noch einmal klar.

„Unser Anspruch ist es, im letzten Regionalliga-Spiel noch einmal alles reinzuwerfen.“ Auch für Jan Krug ist es eine besondere Partie. Der Trainer wird ab Mitte Juli als Talententwickler im Bereich von U11 bis U13 bei Eintracht Frankfurt anfangen.

Beim 0:4 in der Hinrunde ist indes besonders die Spielstärke der SGE in Erinnerung geblieben. Die Frankfurter sind sehr präzise im Passspiel – selbst unter Gegnerdruck“, erklärt Jan Krug. In ihren Reihen stehen vier Nationalspieler. Den KSV schüttelt derweil eine kleine Krankheitswelle durch. Elias Rohde und Leonard Braunsteiner fallen wohl aus. Milan Schweizer könnte nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder einsatzbereit sein.

„Wir sind sehr stolz auf die Leistungen, die die Jungs in der Saison gezeigt haben“, betont Jan Krug. In den Spielzeiten vor Corona gab es in der Regel nur zwei Absteiger. Als aktuell Drittletzter steigt der KSV nur ab, weil die Teilnehmerstärke der Liga reduziert werden soll.

Ein Höhepunkt wird noch auf das letzte Regionalliga-Spiel folgen: Am 8. Juni stehen die kleinen Löwen im Kreispokal-Finale. Gegner ist dann der VfL Kassel oder der KSV Baunatal.