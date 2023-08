Pokal: SGN verliert nur knapp - Zwei Neuzugänge aus Polen

In der Zange: Steinbachs Dominik Oelschläger (Mitte) wird von Niederaulas Simon Richardt (rechts) und Przemyslaw Chomicz attackiert. © Friedhelm Eyert

Niederaula – Die Fußballer der SG Niederaula/Kerspenhausen haben sich in der ersten Runde des Hessenpokals achtbar aus der Affäre gezogen. Gegen den drei Klassen höher spielenden SV Steinbach zogen sie nur mit 0:1 (0:0) den Kürzeren. Den Treffer des Abends schoss Max Stadler erst in der 75. Minute.

Fünf Minuten zuvor sorgte Niederaulas Fabian Koch für ein Raunen unter den 250 Zuschauern im Stadion unterhalb des Hattenbergs. Pech – sein fulminanter 18-Meterschuss aus vollem Lauf klatschte aber nur an den linken Außenpfosten. Die beste Chance für den Gast aus der Hessenliga hatte in der Schlussphase der eingewechselte Dominik Oelschläger. Doch auch er verpasste, wie schon in der ersten Halbzeit Petr Paliatka junior, dessen Schuss von der Strafraumgrenze Marvin Freisinger mit dem Fuß abwehrte.

Niederaulas Defensivkonzept, das Aufbauspiel der Gäste in die Breite zu ziehen, war bis auf den Gegentreffer fast aufgegangen. „Nur so hast du gegen einen Konkurrenten mit solch einem Leistungsniveau überhaupt eine Chance“, sagt Ernest Veapi. „Wir haben echt klasse gekämpft heute.“ Sein Gegenüber Trainer Petr Paliatka senior war froh, als die Partie vorüber war: „Wir haben hier knapp gewonnen, das reicht. Hut ab vor Niederaula, sie haben uns vor eine echte Kraft- und Geduldsprobe gestellt.“ Steinbachs Trainer hatte gleich vier Verletzte zu beklagen: Alex Reith, Jannis Kehl, Fabian Wiegand sowie Tom Wiegand. Auch bei Niederaula verletzten sich zwei Akteure: Adrian Kutschke sowie Fabian Wozniak zerrten sich. Ihr Einsatz am Sonntag (15 Uhr) gegen Werratal – Spieler und Trainer waren unter den 250 Zuschauern – ist fraglich.

Zwei Neuzugänge für SGN: Niederaula meldet noch zwei Verstärkungen. Mit dem 19-jährigen Przemyslaw Chomicz und dem 20-jährigen Jakub Wlodarcyk bestritten zwei Neuzugänge aus Polen ihr Debüt beim Kreisoberligisten. Die beiden, die aus Lodz stammen, wollen sich in Deutschland sportlich und sprachlich weiterentwickeln. Die Kontakte nach Niederaula stellte Stürmer Fabian Wozniak her.

Die beiden spielen in Niederaula Fußball und haben Arbeitsplätze gefunden. Sie wohnen in einer Wohngemeinschaft, die von ehrenamtlichen Helfern sowie Spielern des Vereins eingerichtet wurden. Mit Simon Chomidz wird noch ein dritter Zugang aus Polen erwartet.

SG Niederaula/Kerspenhausen: Freisinger; Völker, Bernt, Richardt, Koch, Hanke (69. Schäfer), Kutschke (5. Chomicz, 82. Wlodarczyk), Wozniak (82. Jäger), Rohrbach (46. Bunselmeyer), Fälber, Veapi.

Steinbach: Bagus; Paez, F. Wiegand (46. Wittke), Stadler, Uth, Scholz, Neacsu, Kehl (25. Queiros), Reith (46. N. Budesheim), Kovac (55. Oelschläger), Paliatka jr.

SR: Sören Glock (Bebra-Breitenbach), Tor: 0:1 Stadler (75.),Z: 250

Pfostentreffer: Niederaulas Fabian Koch. © Friedhelm Eyert

Neu in Niederaula: Jakub Wlodarcyk und Przemyslaw Chomicz. © Friedhelm Eyert