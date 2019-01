Ein Tag zum Vergessen für Kerber und Federer

Kassel – Gerade einmal 56 Minuten dauerte die Demontage von Angelique Kerber. Am Freitag hatte die Nummer eins der deutschen Tennis-Damen an ihrem 31. Geburtstag noch überragend 6:1, 6:0 gegen die junge Australierin Kimberly Birrell gewonnen.

Am Sonntag schied die Kielerin im Achtelfinale der Australian Open mit einer ganz schmerzhaften 0:6, 2:6-Pleite gegen die 25 Jahre alte US-Amerikanerin Danielle Collins aus.

Collins hatte vor dem ersten Grand Slam dieses Jahres noch kein Match bei einem der großen vier Turniere gewonnen. Nun zeigt sie sich als Schreck der deutschen Damen. Bereits in der ersten Runde hatte Collins die favorisierte Julia Görges aus dem Turnier geworfen.

Für Kerber, amtierende Wimbledonsiegerin, könnten nun böse Erinnerungen wieder hochkommen. Bereits vor zwei Jahren war Kerber als Titelverteidigerin, US-Open-Siegerin und Nummer eins der Welt in Australien im Achtelfinale an der Nummer 35 der Welt gescheitert. Damals hieß die Gegnerin Coco Vandeweghe. Auch damals war das Match eine deutliche Angelegenheit – 2:6, 3:6. Und damals wie heute stammt die Nummer 35, die Kerber besiegte, aus den USA und ist eine eher unbekannte Spielerin. Bei Vandeweghe ist das mittlerweile anders. So wie sich Collins derzeit präsentiert, könnte sich das bei der 25-Jährigen aus Saint Petersburg in Florida auch ändern.

Nach der Niederlage 2017 fiel Kerber in ein Loch, das gesamte Jahr wurde zu einer Enttäuschung. Doch wie es eben Kerbers Art ist, kämpfte sie sich 2018 wieder heraus, überzeugte und spielte sich wieder in Richtung Spitze der Weltrangliste. Mit ihrem neuen Trainer Rainer Schüttler, der aus Korbach stammt, gilt es nun, einen ähnlichen Verlauf zu verhindern.

Dass der Schweizer Roger Federer nach seiner Achtelfinal-Niederlage gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas eine Kerber-Krise bekommt, ist unwahrscheinlich. Zu erfahren ist der mittlerweile 37-Jährige, der das Ausscheiden durch ein 7:6, 6:7, 5:7, 6:7 sicher etwas leichter hinnahm. Klar, Federer hätte nach seinen Erfolgen 2017 und 2018 bestimmt gern noch ein spätes Triple gefeiert und sich mit seinem siebten Erfolg in Down Under zum alleinigen Rekordsieger gekürt. Aber der Schweizer musste an diesem Tag auch anerkennen, dass Tsitsipas – Nummer 15 der Welt – ganz stark aufspielte. Und dass er eben auch fast genau 17 Jahre jünger ist.

Federer wurde am 8. August 1981 in Basel geboren, Tsitsipas am 12. August 1998 in Athen. So hätte dieses Duell auch Vater gegen Sohn sein können. Hochklassig war es allemal, vielleicht sogar das bisher beste Match des Turniers. Immer wieder brachten die beiden Spieler die Zuschauer durch ihre Ballwechsel zum Raunen. Bei fast vier Stunden Spieldauer merkt man Federer aber mittlerweile immer wieder an, dass die Kräfte nachlassen.

So wurde der Sonntag zu einem Tag zum Vergessen für Kerber und Federer – zwei Mitfavoriten auf den Titelgewinn bei Männern und Frauen. Damit ist Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Zverev trat in der Nacht im Achtelfinale gegen den Kanadier Milos Raonic an.