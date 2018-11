MTV Moringen eilt weiter von Sieg zu Sieg

In zwei Wochen vom Schlusslicht auf Platz drei

Beim Netzdrop: Patrick Brehmer vom MTV Moringen feierte sein Debüt.

Der MTV Moringen bleibt in der Badminton-Bezirksklasse in der Spur. Jetzt gab es gegen Drömling/Königslutter und Salzgitter die Erfolge drei und vier in Serie.