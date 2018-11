MTV Moringen gelingt der  Befreiungsschlag

Moringen. Mit zwei überzeugenden 7:1-Erfolgen gegen Goslar und Hohenassel hat der MTV Moringen die ersten Saisonsiege in der Badminton-Bezirksklasse eingefahren und den Anschuss an das Mittelfeld hergestellt.

Der MTV trat erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung an. Das zahlte sich aus. Gegen Goslar ging Moringen durch den Gewinn der Herrendoppel 2:0 in Führung. Das Damendoppel holten Justyna Mazurek und Christine Reuse mit 21:8, 19:21, 21:15. Da Jan-Philipp Schulz parallel sein Einzel 21:14, 21:11 gewann, hatte der MTV beim 4:0 bereits einen Punkt sicher. Doch es sollte mehr her. Das zweite Herreneinzel gewann der erst 16 Jahre alte Finn Bode 21:12, 21:8. Darius Thorlümke tat es ihm gleich (21:7, 21:17). Mit Spannung erwartet wurde das Dameneinzel zwischen der Moringerin Justyna Mazurek und Elena Eilers-Segovia. Die dominierte in der Anfangsphase (11:4), hatte dann aber dem druckvollen Spiel der Lokalmatadorin nichts mehr entgegenzusetzen. Mazurek gewann 21:16 und 21:10. Im abschließenden Mixed verloren Christine Reuse/Oliver Schiedel 21:17, 11:21 und 19:21.

Das Spiel gegen Hohenassel verlief fast identisch. Der MTV ging durch die Erfolge in den Einzeln und Doppeln uneinholbar mit 7:0 in Führung und verlor nur das abschließende Mixed. Besonders spannend war das zweite Herrendoppel, welches Finn Bode/Darius Thorlümke 21:19, 22:20 gewannen. Bode/Thorlümke wehrten dabei vier Satzbälle ab. Spielerischer Höhepunkt dieser Partie war das Einzel zwischen Jan-Philipp Schulz und Felix Golla, das Schulz mit 16:21, 21:16 und 21:15 für sich entschied.

Am 11. November ab 10 Uhr gastieren SG Drömling/Königslutter und SC Salzgitter Sportfreunde zum nächsten Spieltag in Moringen.